EE.UU. busca cooperación minera con Venezuela

La cooperación minera Estados Unidos Venezuela comenzó a tomar forma con la visita de una delegación estadounidense a Caracas este miércoles. El grupo está encabezado por el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

La visita se produce en un momento en que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una reforma legal para atraer inversión extranjera en el sector minero.

Burgum llegó a la capital venezolana para una agenda de dos días. El funcionario estuvo acompañado por representantes de empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país.

Durante la jornada, la delegación se reunió durante varias horas con Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores.

Reforma legal para atraer inversiones

Tras el encuentro, la presidenta encargada anunció que el Gobierno presentará en los próximos días una ampliación de la Ley de Minas.

La propuesta será enviada al Parlamento venezolano, que actualmente está controlado por el chavismo.

Rodríguez explicó que el objetivo es abrir nuevas oportunidades de inversión para empresas nacionales e internacionales.

“Queremos pedir la colaboración de todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para actuar con celeridad”, afirmó.

La mandataria agregó que la reforma busca ofrecer al país y al sector empresarial nuevas posibilidades de desarrollo en el área minera.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ya había adelantado esta iniciativa el lunes durante una entrevista transmitida en YouTube.

Según indicó entonces, el Legislativo trabaja en cambios legales que permitirán ampliar la participación de capital extranjero en la minería venezolana.

Un nuevo acercamiento entre Washington y Caracas

La cooperación minera Estados Unidos Venezuela se produce en medio de un cambio inesperado en las relaciones entre ambos países.

El giro comenzó después de que Estados Unidos capturara el 3 de enero al presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas.

Desde entonces, los contactos entre Washington y el Gobierno venezolano han aumentado.

Incluso, ambas partes han llegado a describirse como “amigos” y “socios”.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este miércoles que Rodríguez está colaborando de forma positiva con su Gobierno.

El mandatario publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que la dirigente venezolana “está haciendo un excelente trabajo”.

Rodríguez respondió agradeciendo la disposición de Washington para trabajar de manera conjunta.

Acuerdos energéticos y apertura económica

Dentro del nuevo acercamiento, el Gobierno venezolano aprobó hace más de un mes una reforma de la ley de hidrocarburos.

La modificación permite mayor participación extranjera y flexibiliza el control estatal en la industria petrolera.

Además, ambos países anunciaron hace tres semanas una asociación energética a largo plazo.

El acuerdo fue discutido durante la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a Caracas.

En esa ocasión, las delegaciones analizaron proyectos relacionados con petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

Empresas estadounidenses interesadas en invertir

Durante el encuentro de este miércoles, los representantes de ambos países también intercambiaron información sobre posibles inversiones en el sector minero.

Rodríguez señaló que se discutieron nuevas tecnologías para desarrollar esta industria en Venezuela.

Por su parte, Burgum destacó las oportunidades de cooperación entre las dos naciones.

Según el funcionario, el potencial de colaboración “no tiene límites”.

El secretario explicó que lo acompañan cerca de dos docenas de empresas estadounidenses del sector minero.

Muchas de estas compañías ya operaron anteriormente en Venezuela.

“Venezuela es un país sumamente rico. Tiene grandes reservas de petróleo, gas y minerales críticos”, afirmó Burgum.

También destacó que ambos países comparten cercanía geográfica, lo que facilita posibles proyectos conjuntos.

Más visitas y agenda bilateral

La agenda de Burgum continuará este jueves en Venezuela.

La visita se suma a otros encuentros recientes entre funcionarios de ambos países.

Hace dos semanas, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó Caracas.

En esa ocasión se acordó trabajar en una agenda conjunta sobre migración y lucha contra el narcotráfico.

El presidente Trump también señaló recientemente que planea visitar Venezuela, aunque aún no hay una fecha definida.

Por su parte, Delcy Rodríguez dijo que viajará a Washington “en algún momento” para continuar las conversaciones entre ambos gobiernos.