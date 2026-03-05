El Gobierno de Estados Unidos reveló este miércoles la identidad de los dos militares restantes que fallecieron durante un ataque con dron atribuido a Irán en Kuwait esta semana.

Los soldados identificados son el suboficial Robert Marzan, de 54 años y originario de Sacramento, California, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, procedente de Indianola, Iowa.

Según informó el Pentágono en un comunicado, Marzan se encontraba en el lugar cuando un dron impactó el centro de mando estadounidense en el puerto de Shuaiba. Las autoridades creen que murió en el mismo sitio del ataque.

Con la confirmación de estos nombres, ya son seis los militares estadounidenses identificados como víctimas del ataque ocurrido el domingo en Kuwait.

Los seis militares fallecidos

El martes, el Ejército estadounidense ya había dado a conocer la identidad de otros cuatro militares que también murieron en el ataque.

Entre ellos se encuentran el capitán Cody Khork, de 35 años y originario de Florida; el sargento Noah Tietjens, de 42 años y de Nebraska; la sargento Nicole Amor, de 39 años y residente en Minnesota; y el sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa.

Todos estaban asignados al Comando de Sostenimiento 103, una unidad encargada de proporcionar apoyo logístico y suministros a las operaciones militares.

El Ejército explicó que divulgar los nombres busca reconocer el servicio de los soldados y rendir homenaje a los miembros caídos de las fuerzas armadas.

Ataque con dron en una instalación militar

El ataque ocurrió el domingo en el puerto de Shuaiba, en Kuwait, donde Estados Unidos mantenía un centro de operaciones táctico.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, un dron iraní logró evadir las defensas aéreas y se estrelló contra la instalación militar utilizada por las tropas estadounidenses.

El impacto provocó la muerte de los seis militares y dejó además varios soldados heridos.

Las autoridades estadounidenses consideran que el ataque forma parte de las represalias de Irán tras la ofensiva militar lanzada recientemente por Washington y sus aliados en la región.

El incidente continúa bajo investigación mientras aumentan las tensiones militares en Medio Oriente.