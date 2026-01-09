El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su Gobierno está a punto de iniciar ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico, a los que acusó de dirigir de facto a México y de representar una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.

Durante una entrevista televisiva, Trump aseguró que su Administración dará un paso más en su estrategia contra el narcotráfico. “Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los cárteles”, declaró, al tiempo que insistió en que estas organizaciones criminales ejercen un control profundo sobre el territorio y las instituciones mexicanas.

Las declaraciones se producen pocos días después de la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Ese precedente ha elevado la preocupación regional ante la posibilidad de nuevas acciones militares unilaterales por parte de Washington.

Trump sostuvo que los cárteles no solo dominan amplias zonas de México, sino que también son responsables, según su versión, de cientos de miles de muertes en Estados Unidos cada año a causa del tráfico de drogas. El mandatario afirmó que entre 250.000 y 300.000 personas fallecen anualmente en su país como consecuencia del consumo de estupefacientes, especialmente fentanilo.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reiterado que el combate al narcotráfico será una de sus prioridades centrales. En ese marco, ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de desplegar al Ejército estadounidense para atacar directamente a las organizaciones criminales en territorio mexicano, una idea que ha generado fuertes tensiones diplomáticas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado públicamente cualquier intervención militar extranjera, subrayando que México es un país soberano y que su Gobierno apuesta por una estrategia basada en la cooperación y soluciones pacíficas. Pese a ello, Trump ha insistido en que la magnitud del problema exige medidas más contundentes.

El pasado fin de semana, el presidente estadounidense elogió a su homóloga mexicana, pero afirmó que la mandataria se encuentra preocupada y bajo presión por el poder de los grupos criminales. A su juicio, México tiene la capacidad de enfrentar a los cárteles, aunque considera que estos se han fortalecido hasta niveles alarmantes.

La narrativa de Trump cárteles México ha sido reforzada en los últimos días por miembros de su Gabinete, quienes han advertido que Estados Unidos no dudará en emplear su poder militar si considera que su seguridad nacional está en riesgo. Estas declaraciones elevan la incertidumbre sobre el rumbo de la relación bilateral y sobre el alcance real de las acciones que Washington podría emprender en la región.

Mientras tanto, el discurso de Trump cárteles México sigue generando inquietud tanto en México como en otros países de América Latina, que observan con atención la posibilidad de una escalada militar con consecuencias imprevisibles.