El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, estará en Washington D.C. la próxima semana y expresó su interés en saludarla durante su visita. Las declaraciones se produjeron en una entrevista televisiva en la que el mandatario se refirió a Machado en términos positivos y dejó abierta la posibilidad de un acercamiento directo.

Trump describió a la dirigente venezolana como “una buena persona” y señaló que le agradaría encontrarse con ella en la capital estadounidense, confirmando así que su agenda contempla una posible reunión informal. El comentario marca un giro relevante en el discurso del presidente respecto a la figura de Machado, especialmente a la luz de sus declaraciones anteriores.

Durante la conversación, el entrevistador Sean Hannity preguntó a Trump si aceptaría el Premio Nobel de la Paz que, según se ha informado, María Corina Machado le ofreció tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro. El presidente respondió que “sería un gran honor”, sin dar más detalles sobre si consideraría formalmente aceptar la distinción.

El interés expresado por Trump en recibir a Machado contrasta con sus primeras valoraciones tras la detención de Maduro. En ese momento, el mandatario había señalado que no consideraba a la líder opositora preparada para asumir el poder en Caracas y puso en duda que contara con el respaldo popular necesario dentro de Venezuela.

En la entrevista más reciente, Trump también afirmó que Venezuela “será reconstruida” y adelantó que, en un futuro cercano, el país celebrará elecciones. Sus palabras refuerzan la narrativa de Washington sobre una transición política en Venezuela, aunque sin precisar plazos ni condiciones concretas para ese proceso.

Además, el presidente estadounidense confirmó que este viernes tiene previsto reunirse con representantes de catorce empresas petroleras que, según explicó, participarían en la reconstrucción de la infraestructura vinculada al sector energético venezolano. Este encuentro subraya el interés estratégico de Estados Unidos en el futuro económico del país suramericano, especialmente en lo relacionado con el petróleo.

La expectativa en torno a la visita de María Corina Machado a Washington y el posible saludo con Trump añade un nuevo elemento al complejo escenario político venezolano, en un momento marcado por tensiones internas, presión internacional y debates sobre la legitimidad y el rumbo de la transición.