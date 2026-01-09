Menu
Home/Videos/La Oreja de Van Gogh – Todos Estamos Bailando La Misma Canción (Video Oficial)

La Oreja de Van Gogh – Todos Estamos Bailando La Misma Canción (Video Oficial)

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto: Youtube/ VEVO/ La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh regresa con Todos Estamos Bailando La Misma Canción, un video oficial que celebra la música como lenguaje universal que nos une a todos. En el La Oreja de Van Gogh Todos Estamos Bailando La Misma Canción video oficial, la banda mezcla melodías contagiosas con una producción visual llena de energía, colores y movimiento, como si cada escena fuera una invitación a dejarse llevar por la música. La letra es un recordatorio de que, aunque vivamos historias distintas, hay momentos en que todos terminamos bailando la misma canción. El tema combina ese pop elegante que caracteriza al grupo con una vibra festiva que se siente moderna y fresca.

Este estreno suena a unión, ritmo y ganas de celebrar juntos sin importar dónde estemos.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Rawayana – Se Presta (Official Video)
January 7, 8:00 AM
By
Videos
Daddy Yankee ABCD Feat. Alex Zurdo (Official Video)
January 6, 9:00 AM
By
Videos
Romeo Santos & Prince Royce – Lokita Por Mí (Official Video)
January 5, 8:00 AM
By
Videos
Rawayana – Tonada por Ella (Official Video)
January 4, 8:00 PM
By
Videos
Piso 21, Andrés Cepeda – Por Si Mañana No Estoy (Official Video)
January 2, 8:00 AM
By
Videos
Mau y Ricky – Te Quiero
December 31, 8:00 AM
By
Videos
PARA EL AÑO NUEVO – Guaynaa [Aguinaldo 2025] (Official Music Video)
December 29, 9:00 AM
By
Videos
J BALVIN || BZRP Music Sessions #62/66
December 27, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *