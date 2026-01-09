La Oreja de Van Gogh regresa con Todos Estamos Bailando La Misma Canción, un video oficial que celebra la música como lenguaje universal que nos une a todos. En el La Oreja de Van Gogh Todos Estamos Bailando La Misma Canción video oficial, la banda mezcla melodías contagiosas con una producción visual llena de energía, colores y movimiento, como si cada escena fuera una invitación a dejarse llevar por la música. La letra es un recordatorio de que, aunque vivamos historias distintas, hay momentos en que todos terminamos bailando la misma canción. El tema combina ese pop elegante que caracteriza al grupo con una vibra festiva que se siente moderna y fresca.

Este estreno suena a unión, ritmo y ganas de celebrar juntos sin importar dónde estemos.