Donald Trump, tormenta invernal, clima extremo, ola de frío, Estados Unidos, Canadá, Servicio Meteorológico Nacional, alertas meteorológicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este viernes un mensaje en el que cuestionó el cambio climático, mientras una tormenta invernal de gran intensidad avanza sobre amplias zonas del país y del sur de Canadá, con alertas por temperaturas extremas y riesgo de interrupciones en servicios básicos.

En un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump afirmó que se espera una ola de frío récord en alrededor de 40 estados y planteó dudas sobre cómo interpretar el fenómeno en relación con el calentamiento global. El comentario se produjo en paralelo a los llamados de autoridades estatales y meteorológicas para que la población adopte precauciones ante el deterioro de las condiciones climáticas.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema invernal podría afectar a cerca de 170 millones de personas. Se anticipan temperaturas excepcionalmente bajas, nevadas y lluvia helada en una franja que se extiende desde el suroeste y el medio oeste hasta la costa este. En algunos puntos, los registros térmicos podrían descender a niveles peligrosos para la vida, con condiciones que incrementan el riesgo de hipotermia, accidentes viales y fallas en infraestructura.

Los efectos iniciales de la tormenta se esperan desde este viernes en estados del sur y del centro del país, con un empeoramiento progresivo durante el fin de semana a medida que el sistema se desplaza hacia el noreste. En esa ruta se encuentran zonas densamente pobladas, lo que eleva la preocupación por posibles cancelaciones de vuelos, interrupciones en el transporte y limitaciones para el acceso de servicios de emergencia.

Las advertencias meteorológicas también incluyen la posibilidad de acumulación significativa de hielo, un escenario que suele provocar caída de árboles, daños en líneas eléctricas y cortes prolongados de energía. Varios gobiernos estatales han emitido avisos para reducir desplazamientos innecesarios, preparar suministros básicos y seguir instrucciones oficiales ante cualquier emergencia.

Trump no ha divulgado, por ahora, un mensaje específico sobre las recomendaciones de seguridad emitidas por autoridades locales y meteorólogos, más allá de su publicación en redes. Su postura sobre el cambio climático ha sido motivo de debate en años recientes, y el presidente ha expresado en múltiples ocasiones su desacuerdo con enfoques y políticas ambientales impulsadas por sectores gubernamentales y organismos internacionales.

Mientras avanza el sistema invernal, las agencias de emergencia mantienen la vigilancia sobre la evolución de la tormenta y sus posibles impactos, con especial atención a la combinación de frío extremo, hielo y afectaciones a infraestructura crítica en distintas regiones de América del Norte.