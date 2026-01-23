Grupo Niche, una de las agrupaciones más influyentes y reconocidas en la historia de la salsa, anunció su incorporación oficial al elenco de artistas de Cárdenas Marketing Network (CMN), en una alianza que marca una nueva etapa en la expansión internacional del grupo colombiano.

El anuncio se produce tras una exitosa gira por Estados Unidos en 2025, durante la cual la orquesta se presentó en recintos con localidades agotadas, congregando a públicos de distintas generaciones y nacionalidades. Con una trayectoria de 46 años, Grupo Niche mantiene su vigencia artística y continúa consolidándose como un referente fundamental de la música latinoamericana.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha sido distinguida con algunos de los galardones más importantes de la industria musical. Entre ellos se incluyen un Grammy al Mejor Álbum Tropical Latino por 40 y dos Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa por 40 y Niche Sinfónico. A estos reconocimientos se suman nominaciones internacionales y presentaciones históricas en escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall de Nueva York y el Olympia de París.

Recientemente, Grupo Niche celebró su 45.º aniversario con el Legacy Tour, una gira que incluyó 75 conciertos en 15 países y que recorrió escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina, reafirmando su legado como una de las orquestas de salsa más influyentes a nivel mundial.

El director ejecutivo de CMN, Henry Cárdenas, destacó el valor simbólico y personal de esta alianza, al recordar su vínculo profesional con el fundador del grupo, Jairo Varela. Según expresó, la incorporación de Grupo Niche al portafolio de CMN representa una manera de honrar el legado del compositor y director colombiano, así como de continuar proyectando la relevancia global del género salsero.

Con este acuerdo, CMN se encargará de llevar a Grupo Niche a nuevos escenarios internacionales, ampliando su alcance y ofreciendo experiencias en vivo para audiencias globales. La agrupación se suma así a un elenco que incluye a artistas como Marc Anthony, Christian Nodal y Ana Gabriel.

Formado en 1979 en Bogotá, Grupo Niche revolucionó la salsa con arreglos sofisticados y letras de fuerte carga poética bajo la dirección de Jairo Varela, cuya visión fue clave en la construcción de la identidad musical del grupo. Hoy, la orquesta continúa activa, inspirando a nuevas generaciones y proyectando el legado de la salsa en escenarios de todo el mundo.