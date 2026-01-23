Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, expresó este viernes su resignación ante la acumulación de partidos y el desgaste físico de sus futbolistas, y aseguró que no entiende por qué se sigue debatiendo el tema si “nada va a cambiar”.

El técnico español fue consultado en rueda de prensa sobre el calendario actual, con encuentros cada tres días, y el impacto que este ritmo tiene en el rendimiento del equipo. Sus declaraciones llegaron tras una semana especialmente exigente para el City, que incluyó un derbi ante el Manchester United, un viaje al norte de Noruega para enfrentar al Bodo/Glimt y un nuevo compromiso liguero este fin de semana frente al Wolverhampton Wanderers.

“¿Por qué estamos hablando de esto otra vez? Nada va a cambiar. En el último partido contra el Bodo tuvimos once bajas; el Aston Villa y el Tottenham también han tenido muchas. Hace no tanto el Arsenal también tuvo muchas. Son demasiados partidos, pero ¿cuántas veces vamos a hablar de ello?”, señaló Guardiola.

El entrenador insistió en que la posibilidad de contar con más días de descanso entre partidos no es realista en el fútbol actual. “Jugar y tener cuatro días de descanso no va a pasar. No va a cambiar. Tenemos que confiar en nuestros jugadores y en su físico para aguantar tantos partidos. Es difícil”, añadió.

En medio de este contexto, Guardiola recibió una noticia positiva de cara al duelo ante el Wolves. El Manchester City ya podrá contar con su más reciente fichaje, el central inglés Marc Guéhi, procedente del Crystal Palace, por el que el club pagó 23 millones de euros.

Guéhi, que finalizaba contrato con el Palace el próximo verano, ya se ha integrado en la dinámica del equipo y podría incluso ser titular este sábado en el Etihad Stadium. Su llegada supone un refuerzo importante para la zaga del City, mermada por las bajas de larga duración de Rúben Dias y Josko Gvardiol, además de la irregularidad física de John Stones.

El conjunto dirigido por Guardiola afronta así un nuevo tramo decisivo de la temporada condicionado por la exigencia del calendario, las lesiones y la necesidad de mantener el rendimiento competitivo en todas las competiciones.