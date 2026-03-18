Invierno y falta de vitamina D: cómo manejarla

La falta de vitamina D en invierno es un problema frecuente en muchas regiones del mundo. Durante los meses fríos, los días son más cortos y las personas pasan más tiempo en interiores. Esta combinación reduce la exposición al sol, que es la principal fuente natural de vitamina D para el organismo.

La vitamina D cumple funciones esenciales en el cuerpo. Ayuda a absorber el calcio, fortalece los huesos y participa en el funcionamiento del sistema inmunológico. Cuando aparece la falta de vitamina D en invierno, algunas personas pueden experimentar cansancio, debilidad muscular o mayor susceptibilidad a infecciones.

El cuerpo produce vitamina D cuando la piel se expone a la luz solar. Sin embargo, en invierno la intensidad del sol suele ser menor. Además, el uso de ropa gruesa y el menor tiempo al aire libre limitan aún más la producción natural.

Los especialistas señalan que ciertos grupos tienen mayor riesgo de presentar falta de vitamina D en invierno. Entre ellos están los adultos mayores, las personas con piel más oscura y quienes trabajan principalmente en interiores. También pueden verse afectados quienes viven en zonas con inviernos largos o con poca luz solar.

Una forma de manejar este problema es a través de la alimentación. Algunos alimentos contienen vitamina D de forma natural, como pescados grasos, salmón, atún y sardinas. Otros productos, como la leche, los cereales y algunas bebidas vegetales, suelen estar fortificados con esta vitamina.

En algunos casos, los médicos pueden recomendar suplementos. Estas cápsulas o gotas ayudan a mantener niveles adecuados cuando la exposición al sol y la dieta no son suficientes. Sin embargo, su uso debe hacerse bajo orientación médica, ya que el exceso también puede causar efectos negativos.

Salir al aire libre cuando el clima lo permite también puede ayudar. Incluso una exposición breve al sol durante el día puede contribuir a mantener niveles saludables.

La falta de vitamina D en invierno es un recordatorio de cómo los cambios estacionales influyen en la salud. Prestar atención a estos factores y mantener hábitos equilibrados permite atravesar los meses fríos con un organismo más fuerte y mejor preparado.