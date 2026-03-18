El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a sugerir que Venezuela estado 51 podría ser una posibilidad tras la derrota de su país en la final del Clásico Mundial de Béisbol. El comentario llegó luego del triunfo venezolano por 3-2 frente a Estados Unidos en Miami.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario publicó la palabra “Statehood”, término que en inglés hace referencia a la condición de ser un estado dentro de Estados Unidos.

Un comentario que se repite tras el torneo

Además, esta reacción no fue aislada. Un día antes, Trump ya había hecho un comentario similar tras la victoria de Venezuela ante Italia en semifinales. En ese momento, cuestionó de forma irónica si el país sudamericano podría convertirse en el estado número 51.

De este modo, el mensaje tras la final refuerza una línea discursiva que el mandatario ha utilizado en los últimos días, mezclando el contexto deportivo con referencias políticas.

Contexto político detrás de las declaraciones

Por otra parte, las declaraciones se producen en medio de un escenario político complejo entre ambos países. A principios de marzo, Estados Unidos anunció un acuerdo con autoridades venezolanas para restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

Asimismo, ese proceso se dio después de la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación ordenada por Washington, lo que ha cambiado el equilibrio político en la región.

Días más tarde, el Departamento de Estado notificó a un tribunal en Nueva York que reconocía formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado.

Una idea sin carácter oficial

Sin embargo, la propuesta de Venezuela estado 51 no tiene carácter oficial. Se trata de comentarios realizados por el mandatario en tono que muchos interpretan como sarcástico o provocador.

Finalmente, el planteamiento ha generado debate tanto en el ámbito político como en redes sociales, donde la combinación de deporte y geopolítica ha vuelto a captar la atención internacional.