El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión sobre el Senado para aprobar una ley que exija identificación votantes EE.UU. con documento con foto en las elecciones federales. La medida ha generado un fuerte debate político y social.

El mandatario, que en 2020 denunció sin pruebas un fraude electoral tras perder ante Joe Biden, ha vuelto a cuestionar la integridad del sistema electoral. Además, lo hace de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, donde está en juego el control del Congreso.

Por eso, impulsa el proyecto conocido como Save America, que endurece los requisitos para votar. La iniciativa fue aprobada en febrero por la Cámara de Representantes, pero sigue bloqueada en el Senado, donde los republicanos no tienen mayoría suficiente.

Cómo funcionaría la identificación obligatoria

La propuesta establece que los ciudadanos deben presentar prueba de ciudadanía al registrarse para votar. Asimismo, exige mostrar una identificación oficial con fotografía al momento de emitir el voto.

Sin embargo, el sistema electoral en Estados Unidos es descentralizado. Cada estado define sus propias reglas para verificar identidad y ciudadanía.

Actualmente, al menos 36 estados requieren algún documento con foto, como licencia de conducir o pasaporte. Por otra parte, los estados restantes permiten alternativas como declaraciones juradas o verificación de firma.

Debate sobre fraude electoral

Los republicanos defienden que la identificación votantes EE.UU. es necesaria para evitar irregularidades como la suplantación de identidad o el voto indebido.

Además, comparan esta exigencia con otras actividades cotidianas que requieren documentación oficial, como viajar en avión o comprar alcohol.

Sin embargo, diversos estudios muestran que el fraude electoral es extremadamente raro. Investigaciones sitúan las irregularidades entre el 0,0003 % y el 0,0025 %.

De este modo, expertos cuestionan la necesidad de endurecer las reglas. Algunos incluso señalan que es más probable ser alcanzado por un rayo que cometer fraude en las urnas.

Impacto en minorías y sectores vulnerables

Por otra parte, organizaciones de derechos civiles advierten que estas medidas podrían afectar a poblaciones vulnerables. Entre ellas se encuentran personas de bajos ingresos, minorías raciales, estudiantes y personas con discapacidad.

Un estudio estima que más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso fácil a documentos que prueben su ciudadanía. Además, cerca de 3,8 millones carecen de cualquier tipo de identificación.

Obtener estos documentos implica costos y desplazamientos que no todos pueden asumir. Por eso, críticos consideran que la ley podría desincentivar la participación electoral.

Apoyo ciudadano dividido

A pesar de la controversia, la exigencia de identificación cuenta con respaldo amplio entre la población. La mayoría de los republicanos la apoya, pero también una parte significativa de los demócratas.

Asimismo, el respaldo se mantiene en distintos grupos raciales, con altos niveles de aprobación entre blancos, latinos y afroamericanos.

Finalmente, el debate sobre la identificación votantes EE.UU. refleja una tensión constante entre seguridad electoral y acceso al voto, en un momento político clave para el país.