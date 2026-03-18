Los Thunder playoffs NBA ya son una realidad. Oklahoma City aseguró su clasificación tras vencer 108-113 a los Orlando Magic en un partido exigente decidido en los minutos finales.

El equipo se convirtió en el primero de la liga en asegurar su presencia en la postemporada. Además, sumó su décima victoria consecutiva, confirmando su gran momento en la recta final del calendario.

Shai Gilgeous-Alexander lideró el triunfo con 40 puntos. Asimismo, Chet Holmgren aportó 20 puntos y 12 rebotes en un encuentro donde Oklahoma llegó a perder una ventaja de 18 puntos.

Thunder playoffs NBA con autoridad

El Thunder playoffs NBA refleja el dominio del equipo durante la temporada. Con un balance de 54-15, Oklahoma ha mostrado consistencia tanto en ataque como en defensa.

Por otra parte, Paolo Banchero destacó en Orlando con 32 puntos y 10 asistencias. Sin embargo, los Magic sumaron su segunda derrota consecutiva y se mantienen en la lucha por el play-in en el Este.

Suns se complican y Timberwolves aprovechan

Mientras tanto, los Phoenix Suns sufrieron un duro golpe en sus aspiraciones. La derrota por 116-104 ante los Minnesota Timberwolves los deja en zona de play-in con pocas opciones de escalar posiciones.

Julius Randle asumió el protagonismo con 32 puntos ante la ausencia de Anthony Edwards. Además, Rudy Gobert dominó los rebotes con 19 capturas.

A pesar de los 34 puntos de Devin Booker, los Suns no lograron frenar a un rival que jugó con solo ocho jugadores disponibles.

Jornada cómoda para los favoritos

Por otra parte, varios equipos favoritos resolvieron sus partidos sin complicaciones. Los San Antonio Spurs vencieron 104-132 a los Sacramento Kings tras construir una amplia ventaja desde temprano.

Asimismo, los Denver Nuggets derrotaron 124-96 a los Philadelphia 76ers en un partido decidido antes del descanso, mientras que los New York Knicks superaron 136-110 a los Indiana Pacers.

Resultados destacados en el Este

En el Este, los Detroit Pistons lograron una victoria 117-130 ante Washington, pese a la salida temprana de Cade Cunningham por una caída.

Además, los Charlotte Hornets sorprendieron con un contundente 136-106 sobre Miami Heat, con 30 puntos y 13 rebotes de LaMelo Ball.

Finalmente, los Cleveland Cavaliers vencieron 116-123 a los Milwaukee Bucks con una actuación destacada de Evan Mobley, quien firmó 27 puntos y 15 rebotes.