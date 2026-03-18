El Karol G tour vuelve a generar expectativa entre sus seguidores. Diversas señales en redes sociales, junto con comentarios de autoridades y movimientos dentro de su equipo, apuntan a un posible anuncio cercano del Tropicoqueta Tour.

La artista colombiana no ha confirmado oficialmente la gira. Sin embargo, las pistas acumuladas en los últimos días han despertado el interés de millones de fanáticos que esperan su regreso a los escenarios.

Publicaciones que encendieron las especulaciones

El Karol G tour comenzó a tomar fuerza el 17 de marzo de 2026. Ese día, la cantante compartió en Instagram una captura con mensajes en los que expresaba su deseo de volver a presentarse en vivo.

Frases como “Ya quiero estar en tour” y “No aguanto” fueron interpretadas por sus seguidores como una señal directa de que el anuncio está cerca. Además, la publicación se viralizó rápidamente y generó miles de reacciones.

Posibles fechas y negociaciones

Por otra parte, las especulaciones crecieron tras declaraciones del alcalde de San Juan, Puerto Rico. El funcionario mencionó conversaciones para una posible presentación en el estadio Hiram Bithorn durante el mes de agosto.

Este dato refuerza la idea de que el Karol G tour ya estaría en مرحلة de planificación avanzada. Asimismo, sugiere que la isla podría ser una de las paradas confirmadas dentro del recorrido internacional.

Coachella como punto de partida

Mientras tanto, la participación de la artista en Coachella 2026 también ha alimentado las teorías. Karol G será una de las principales figuras del festival, con presentaciones programadas para abril.

Muchos seguidores consideran que ese escenario podría marcar el inicio oficial de la gira. Además, el show serviría como adelanto del concepto visual y musical que llevaría a otros países.

Señales desde su propio equipo

Asimismo, cuentas vinculadas a su entorno han compartido publicaciones que aumentan la expectativa. Una de ellas mostró una imagen de la artista en su infancia acompañada de un mensaje que sugiere un nuevo tour histórico.

Estas señales, junto con rumores de insiders y movimientos logísticos, dibujan un panorama claro. Todo apunta a que el anuncio del Karol G tour podría producirse en las próximas semanas.

Finalmente, aunque la confirmación oficial aún no llega, la combinación de pistas mantiene a los seguidores atentos. La expectativa es alta y el interés global confirma el impacto que tendría una nueva gira de la artista.