El 9 de enero de 2026, Primate llega exclusivamente a los cines con una propuesta clara: devolver al público el terror físico, directo y colectivo que solo funciona plenamente en una sala oscura. Dirigida por Johannes Roberts y escrita junto a Ernest Riera, la película tiene una duración de 1 hora y 29 minutos y se apoya en una idea sencilla, pero inquietante: cuando lo familiar deja de serlo, el miedo se vuelve inmediato.

La historia se sitúa en Hawaii y sigue a Lucy Pinborough (Johnny Sequoyah), quien regresa a casa tras su primer año de universidad para reencontrarse con amigas y familiares en una residencia aislada. Lo que comienza como un descanso pronto adquiere un tono tenso, sostenido por silencios, miradas y una creciente sensación de peligro. El elenco incluye a Jessica Alexander y al ganador del Oscar Troy Kotsur, cuyas interpretaciones aportan peso emocional y credibilidad al relato.

Cinco razones por las que Primate es una cita imperdible en el cine

1) Un concepto de terror que se siente cercano

Primate apuesta por un miedo que no necesita explicaciones complejas. Su fuerza está en lo reconocible, en situaciones que podrían existir y que por eso resultan más perturbadoras.

2) Dirección especializada en tensión constante

Johannes Roberts demuestra nuevamente su dominio del ritmo. La película avanza sin tregua, construyendo suspense de forma gradual hasta envolver por completo al espectador.

3) Efectos prácticos que elevan la experiencia

La decisión de privilegiar recursos físicos y efectos realizados en set aporta una presencia tangible a la amenaza. En pantalla grande, ese realismo se percibe y se agradece.

4) Un escenario que juega contra los personajes

El entorno paradisíaco funciona como contraste y encierro al mismo tiempo. La belleza del lugar refuerza la sensación de aislamiento y vulnerabilidad, clave en el desarrollo del terror.

5) Actuaciones que sostienen el impacto emocional

Johnny Sequoyah lidera con una protagonista creíble y contenida, mientras que Troy Kotsur añade profundidad humana a la historia. El reparto evita caricaturas y mantiene el conflicto anclado en emociones reales.

Para quienes buscan una experiencia de terror intensa, bien construida y pensada para la pantalla grande, ver Primate en cines a partir del 9 de enero de 2026 es una decisión difícil de ignorar.