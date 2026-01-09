Kylian Mbappé estará disponible para disputar la final de la Supercopa de España y refuerza al Real Madrid justo a tiempo para un nuevo enfrentamiento frente al FC Barcelona. El delantero francés, ausente en la semifinal ante el Atlético por un esguince de rodilla, se incorporó a la expedición en Yeda tras apurar su recuperación y tendrá opciones reales de sumar minutos en el partido decisivo.

Según explicó Xabi Alonso en rueda de prensa, Mbappé se encuentra en buenas condiciones físicas y no parte con desventaja respecto al resto de futbolistas convocados. El técnico confirmó que ha entrenado con normalidad y que sus sensaciones han sido positivas, abriendo la puerta a que pueda tener protagonismo en la final.

La presencia de Mbappé supone un impulso clave para el Real Madrid. El atacante ha sido la principal referencia ofensiva del equipo esta temporada y, pese a perderse dos encuentros recientes, ha firmado 29 de los 53 goles del conjunto blanco. Su regreso en la Mbappé Supercopa devuelve al equipo a su pieza más determinante en ataque.

El francés afronta además el reto de conquistar su tercer título desde que llegó al Real Madrid. Ya levantó la Supercopa de Europa y la Intercontinental, ambas en 2024, pero el año 2025, pese a ser histórico a nivel individual, terminó sin trofeos colectivos para el club. Mbappé igualó el récord de goles en un año natural de un jugador del Real Madrid, con 59 tantos, pero el equipo cerró el calendario sin títulos.

El FC Barcelona ha sido un rival recurrente en esos momentos decisivos. En la final de la Supercopa del año pasado, Mbappé adelantó al Real Madrid en los primeros minutos, pero el Barça remontó antes del descanso y se llevó el título. Algo similar ocurrió en la final de la Copa del Rey, donde el francés, aún mermado físicamente, fue clave para forzar la prórroga con un gol, aunque el conjunto azulgrana acabó imponiéndose.

También en Liga, Mbappé vivió una noche agridulce en el clásico decisivo. Firmó un triplete, dos goles en apenas catorce minutos, pero el Barcelona volvió a remontar y sentenció el campeonato. Aun así, los números del francés ante su rival son contundentes.

En total, Mbappé ha marcado 12 goles en nueve partidos frente al Barcelona. Seis de ellos llegaron con el Real Madrid y otros seis cuando vestía la camiseta del PSG en la Liga de Campeones. Es uno de los equipos a los que más ha castigado a lo largo de su carrera, aunque el balance de victorias se ha inclinado en su contra desde su llegada a España.

Ahora, sin jugar desde el pasado 20 de diciembre, Mbappé regresa en la Mbappé Supercopa con la oportunidad de cambiar esa historia reciente. La final en Yeda será la cuarta consecutiva entre Real Madrid y Barcelona en este torneo y una nueva ocasión para que el francés vuelva a marcar la diferencia.