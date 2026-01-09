La carrera hacia los premios Óscar 2026 ya está oficialmente en marcha. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció este jueves que un total de 317 películas cumplen con los requisitos para competir en la 98ª edición de los galardones más prestigiosos del cine, de las cuales 201 son elegibles en la categoría de mejor película.

Aunque la Academia no ha hecho público el listado completo de los títulos elegibles, sí precisó que las producciones que aspiran al premio principal debieron cumplir criterios más estrictos que los exigidos para la inscripción general. Entre ellos figuran una exhibición más amplia en salas de cine y la presentación del formulario confidencial RAISE, que evalúa los estándares de representación e inclusión establecidos por la propia institución.

La cifra de películas elegibles Óscar 2026 refleja un año especialmente activo para la industria cinematográfica, con una amplia diversidad de propuestas tanto comerciales como de autor. Este volumen también anticipa una competencia intensa en las principales categorías, especialmente en la de mejor película, donde solo un reducido grupo logrará finalmente una nominación.

El anuncio se produce semanas después de que la Academia revelara, el pasado 16 de diciembre, las listas de preselección en 12 de las 24 categorías. En esa instancia destacaron varios títulos que ya comienzan a perfilarse como fuertes contendientes. Entre ellos sobresale Sirat, del director español Oliver Laxe, que logró una presencia histórica al ser preseleccionada en cinco categorías distintas.

Otros proyectos que lideran las listas preliminares incluyen el thriller de terror Sinners, la segunda entrega del musical Wicked y Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. También figuran producciones latinoamericanas como la brasileña El agente secreto y la argentina Belén, lo que confirma el peso creciente del cine de la región en el panorama internacional.

El proceso de votación para definir las nominaciones comenzará el lunes 12 de enero de 2026 y se extenderá hasta el viernes 16. Más de 7.000 miembros de la Academia participarán en esta fase clave, que determinará qué títulos avanzan a la lista final de nominados.

Las nominaciones oficiales de la 98ª edición se darán a conocer el jueves 22 de enero de 2026. La ceremonia de entrega de los premios está programada para el 15 de marzo y tendrá lugar, como es tradición, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Con 317 películas elegibles Óscar 2026, la temporada de premios promete ser una de las más competitivas y diversas de los últimos años, en un momento en el que la industria sigue redefiniéndose tanto en contenidos como en representación.