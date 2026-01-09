Rick Carlisle entró este jueves en un club reservado para muy pocos. El entrenador de los Indiana Pacers se convirtió en el undécimo técnico en la historia de la liga en alcanzar las 1.000 victorias en temporada regular, en una noche tan simbólica como extraña dentro de la NBA.

El hito de Rick Carlisle NBA llegó tras la ajustada victoria de los Pacers por 114-112 frente a los Charlotte Hornets. El triunfo puso fin a una racha de trece derrotas consecutivas de Indiana, que atraviesa una de las temporadas más difíciles de su historia reciente. El equipo ocupa el último lugar de la Conferencia Este con marca de 7-31, un contraste brutal con la campaña anterior, cuando alcanzó las Finales.

Pascal Siakam fue el gran protagonista del partido al firmar un doble doble de 30 puntos y catorce rebotes, liderando a un equipo necesitado de buenas noticias. Para Carlisle, el logro personal llega tras casi 37 años de carrera en la NBA, consolidando su legado como uno de los entrenadores más consistentes de la era moderna.

La jornada también dejó un momento histórico en Minnesota. Anthony Edwards, con solo 24 años y 156 días, se convirtió en el tercer jugador más joven en alcanzar los 10.000 puntos en su carrera en la NBA. Solo LeBron James y Kevin Durant lograron esa cifra a menor edad. Edwards anotó 25 puntos en la victoria de los Timberwolves por 131-122 ante los Cleveland Cavaliers.

Minnesota mostró profundidad ofensiva, con Julius Randle sumando 28 puntos, Jaden McDaniels aportando 26 y Donte DiVincenzo agregando 22. El triunfo confirmó el buen momento colectivo del equipo.

En otro duelo cerrado, los Utah Jazz rompieron una racha de cinco derrotas al imponerse 116-114 a los Dallas Mavericks. Lauri Markkanen lideró a Utah con 33 puntos, mientras que Cooper Flagg, número uno del último draft, destacó por Dallas con 26 puntos, diez rebotes y ocho asistencias.

La noche NBA estuvo marcada también por el caos en Chicago. El partido entre los Bulls y el Miami Heat fue aplazado debido a un problema de condensación en la pista del United Center. Tras casi dos horas de espera y múltiples intentos del personal de mantenimiento por secar el parqué, la liga decidió suspender el encuentro.

La humedad persistente impidió que se dieran las condiciones mínimas de seguridad. El United Center, que comparte infraestructura con la pista de hielo de los Chicago Blackhawks, volvió a evidenciar las complicaciones técnicas que puede generar esta doble función.

Entre récords, remontadas y partidos suspendidos, la jornada quedó marcada por el nombre de Rick Carlisle NBA, que sumó una victoria histórica en medio de una temporada tan dura como memorable.