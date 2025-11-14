Buscar
Home/Noticias/Estados Unidos y Suiza avanzan en un acuerdo para reducir aranceles y atraer manufactura

Estados Unidos y Suiza avanzan en un acuerdo para reducir aranceles y atraer manufactura

Autor de foto: © Rumana111ferdousi Foto cortesia: Dreamstime.com

El acuerdo Estados Unidos Suiza para rebajar aranceles está prácticamente cerrado, según confirmó este viernes Jamieson Greer, representante comercial del Gobierno estadounidense. El anuncio marca un giro importante tras meses de tensiones comerciales entre ambos países, provocadas por los gravámenes que la administración de Donald Trump impuso en agosto.

Greer adelantó que los detalles del pacto se publicarán en el sitio oficial de la Casa Blanca, aunque sí señaló un punto clave: empresas suizas de sectores como la farmacéutica, la fundición de oro y los equipos ferroviarios trasladarán una porción significativa de su producción a territorio estadounidense. Para Washington, esto representa una victoria estratégica en su esfuerzo por reforzar la manufactura nacional.

El funcionario explicó que el acuerdo Estados Unidos Suiza se gestó después de que el vicepresidente suizo y ministro de Economía, Guy Parmelin, viajara a Washington para renegociar los aranceles del 39 por ciento que afectaban productos helvéticos. Su objetivo era reducirlos al 15 por ciento, la misma cifra negociada recientemente por la Unión Europea y otros socios comerciales.

Según Greer, la ronda de conversaciones con Suiza comenzó en abril, poco después de que Trump anunciara una ofensiva arancelaria para intentar equilibrar el déficit comercial estadounidense. En ese contexto, varios países buscaron acuerdos que suavizaran las restricciones impuestas por Washington, y Suiza fue uno de los más activos en esa dirección.

El acuerdo Estados Unidos Suiza también incluye un compromiso por parte de Berna para gestionar su superávit comercial con EE.UU., especialmente en sectores donde mantiene una ventaja clara. Para cumplirlo, las empresas suizas invertirán directamente en plantas y operaciones dentro del país norteamericano.

La semana pasada, un grupo de empresarios suizos fue recibido por Trump, una señal que anticipaba un posible avance. Hasta ahora, los aranceles habían golpeado industrias claves de Suiza como la relojera, la mecánica y la alimentaria, afectando exportaciones tan emblemáticas como el chocolate y el queso.

Si el pacto se concreta en los términos mencionados, Estados Unidos obtendría una mayor presencia industrial y Suiza reduciría el impacto económico de unos aranceles que habían generado fuerte presión interna. La publicación oficial del acuerdo se espera para las próximas horas.

