Aguadito de pollo: caldo verde, aromático y lleno del sabor peruano

El aguadito de pollo es una sopa clásica del Perú, famosa por su color verde intenso, su aroma fresco y su sabor profundo. Se prepara con pollo, arroz, verduras y bastante culantro, que es lo que le da ese toque herbal tan característico. En muchos hogares peruanos, el aguadito de pollo es sinónimo de comida casera reconfortante, perfecto para días fríos, para recuperarse después de una larga jornada o simplemente cuando se antoja algo caliente y sustancioso.

Su textura es ligera pero nutritiva, y el balance entre el caldo, el pollo tierno y el toque picante del ají amarillo hace que este plato sea uno de los más queridos de la cocina criolla. Si buscas una sopa con alma, esta es la receta ideal.

Ingredientes (6 porciones)

6 muslos o piernas de pollo

1 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de pasta de ají amarillo

1 taza de arroz

1 taza de arvejas (guisantes)

1 taza de choclo desgranado

1 papa en cubos

1 litro y medio de caldo de pollo

1 taza de culantro licuado (culantro fresco con un poco de agua o caldo)

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta al gusto

1 chorrito de jugo de limón

Rodajas de limón y ají para servir

Preparación

Dora el pollo: en una olla grande, calienta el aceite y dora las piezas de pollo por ambos lados. Retira y reserva. Haz el sofrito: en la misma olla, sofríe la cebolla, el ajo y la pasta de ají amarillo hasta que estén fragantes. Agrega el arroz y mezcla para que se impregne del sofrito. Incorpora el caldo y vuelve a colocar el pollo. Cocina a fuego medio por 15 minutos. Añade la papa, arvejas y choclo, y cocina hasta que todo esté tierno. Agrega el culantro licuado y mezcla. Deja que el caldo tome ese color verde brillante. Ajusta sal y pimienta, añade un chorrito de limón y cocina 5 minutos más. Sirve caliente con rodajas de limón y ají al lado.

Consejos

El culantro debe agregarse al final para mantener el color y el aroma.

Si quieres más picante, añade un poco más de ají amarillo.

Puedes sustituir el pollo por pecho o muslos deshuesados.

El aguadito sabe aún mejor al día siguiente.

El aguadito de pollo es fresco, cálido y lleno de ese sabor que solo la cocina peruana sabe dar. Una sopa simple, pero con corazón.