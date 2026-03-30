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Suspenden a Albert Korir por dopaje tras ganar el maratón de Nueva York

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El atleta keniano Albert Korir muerde su medalla de oro tras ganar la carrera masculina del TCS New York City Marathon 2021 en Nueva York EE. UU. EFE / PETER FOLEY

El atletismo internacional enfrenta un nuevo caso de dopaje tras la sanción al keniano Albert Korir dopaje suspensión, confirmada por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

El corredor, ganador del maratón de Nueva York en 2021, fue suspendido durante cinco años después de dar positivo en tres controles fuera de competición realizados en octubre de 2025.

Tres controles positivos y una sustancia prohibida

Según la AIU, Korir dio positivo en dos pruebas de orina y una de sangre. Los análisis detectaron CERA, una sustancia similar a la EPO que aumenta la producción de glóbulos rojos y mejora el rendimiento físico.

Los controles se realizaron en Kenia y fueron analizados en un laboratorio acreditado en Estocolmo.

Una sanción de cinco años

La suspensión comenzó el 8 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 7 de enero de 2031.

Además, todos los resultados obtenidos por Korir desde el 3 de octubre de 2025 han sido anulados. Esto incluye medallas, títulos, puntos y premios económicos.

El atleta admitió la infracción en enero, lo que llevó a la confirmación oficial de la sanción.

Un historial destacado en Nueva York

Korir era uno de los corredores más consistentes en el maratón de Nueva York.

Además de su victoria en 2021, fue segundo en 2019 y 2023, y tercero en 2024 y 2025. También tuvo participaciones destacadas en el maratón de Boston, donde logró posiciones dentro del top diez en varias ediciones recientes.

Un nuevo golpe para el atletismo

El caso vuelve a poner en el centro del debate el dopaje en pruebas de resistencia.

Sustancias como la CERA han sido utilizadas para mejorar la capacidad aeróbica, lo que representa una ventaja significativa en competencias de larga distancia.

Por eso, organismos como la AIU mantienen controles constantes, especialmente fuera de competición.

Consecuencias más allá del atleta

La sanción no solo afecta la carrera de Korir. También impacta la credibilidad de las competiciones en las que participó.

Casos como este refuerzan la necesidad de controles más estrictos y sanciones contundentes para proteger la integridad del deporte.

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