La fuga de Alcatraz 1962 es uno de los misterios más famosos del sistema penitenciario de Estados Unidos. Durante décadas, la prisión fue considerada imposible de escapar. Rodeada por aguas frías, fuertes corrientes y vigilancia constante, Alcatraz parecía una trampa sin salida.

Sin embargo, la noche del 11 de junio de 1962, tres prisioneros lograron lo impensable.

Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin pasaron meses preparando su escape. Utilizando herramientas improvisadas, ampliaron lentamente las rejillas de ventilación de sus celdas. Lo hicieron con cucharas, piezas de metal y un taladro casero construido con un motor de aspiradora.

Para evitar ser descubiertos, colocaron cabezas falsas hechas de papel maché sobre sus almohadas. Pintadas con cuidado y con cabello real, engañaron a los guardias durante las inspecciones nocturnas.

Una vez fuera de sus celdas, accedieron a un pasillo de servicio que los llevó hasta el techo del bloque. Desde allí descendieron hasta la orilla de la isla.

El plan incluía una balsa improvisada fabricada con impermeables robados. Cosidos y sellados, los materiales debían permitirles cruzar las aguas heladas de la bahía de San Francisco.

La fuga de Alcatraz 1962 tomó un giro decisivo en ese punto. Los tres hombres desaparecieron en la oscuridad y nunca fueron encontrados.

Las autoridades concluyeron oficialmente que murieron ahogados debido a las condiciones extremas del agua. Sin embargo, nunca se recuperaron cuerpos. Eso abrió la puerta a otra posibilidad: que hubieran sobrevivido.

A lo largo de los años han surgido múltiples teorías. Algunas sugieren que lograron llegar a tierra firme y comenzar una nueva vida bajo identidades falsas. Incluso familiares afirmaron haber recibido señales indirectas de que los hermanos Anglin seguían vivos.

El FBI mantuvo el caso abierto durante años antes de cerrarlo en 1979, sin una conclusión definitiva. Sin embargo, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos continuó investigando pistas durante décadas.

La fuga de Alcatraz 1962 sigue siendo un enigma porque nunca se encontró una respuesta final. Ni pruebas de supervivencia ni evidencia concluyente de muerte.

Lo único claro es esto: en una prisión diseñada para ser inescapable, tres hombres lograron salir.

Y el mundo todavía no sabe si también lograron quedarse libres.