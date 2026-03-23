Pruebas de detección del cáncer: cuáles recomiendan los expertos

Las pruebas de detección del cáncer son una de las herramientas más importantes para prevenir complicaciones graves y salvar vidas. Estas pruebas permiten identificar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas, cuando el tratamiento suele ser más efectivo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades apoyan las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de Estados Unidos. Este grupo sugiere realizar pruebas de detección del cáncer para varios tipos de cáncer comunes, incluyendo cáncer de mama, cuello uterino, colorrectal y de pulmón.

Detectar la enfermedad en una etapa temprana puede marcar una gran diferencia. Cuando el cáncer se identifica antes de avanzar, las probabilidades de tratamiento exitoso suelen ser mayores.

Cáncer de mama

Para muchas mujeres, la mamografía es el método más eficaz para detectar el cáncer de mama en etapas tempranas. Este estudio de imagen permite identificar tumores antes de que puedan sentirse al palpar el seno o provocar síntomas visibles.

Las mamografías se recomiendan de forma regular según la edad y los factores de riesgo de cada persona.

Cáncer de cuello uterino

Las pruebas del virus del papiloma humano y la prueba de Papanicoláu ayudan a prevenir el cáncer de cuello uterino o detectarlo a tiempo.

La prueba del VPH busca el virus responsable de causar cambios celulares en el cuello uterino. Por su parte, la prueba de Papanicoláu detecta células anormales que podrían convertirse en cáncer si no se tratan.

Cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal suele desarrollarse a partir de pólipos en el colon o el recto. Estos crecimientos anormales pueden convertirse en cáncer con el tiempo.

Las pruebas de detección del cáncer colorrectal permiten encontrar estos pólipos antes de que se vuelvan malignos. También pueden detectar la enfermedad en etapas iniciales, cuando el tratamiento es más efectivo.

Cáncer de pulmón

Las guías médicas recomiendan realizar una tomografía computarizada de baja dosis una vez al año para personas con alto riesgo de cáncer de pulmón.

Esta recomendación se dirige principalmente a adultos entre 50 y 80 años con antecedentes de tabaquismo intenso que aún fuman o que dejaron de fumar en los últimos 15 años.

Otros tipos de cáncer

En algunos tipos de cáncer, como el de ovario, páncreas o próstata, las pruebas de detección rutinarias no han demostrado reducir la mortalidad en la población general. Por esta razón, los expertos no recomiendan exámenes de rutina para personas sin síntomas en estos casos.

La prevención del cáncer no depende únicamente de los tratamientos médicos. Conocer los factores de riesgo, mantener controles regulares y seguir las recomendaciones de detección puede ayudar a identificar problemas antes de que se vuelvan más graves. En muchos casos, detectar el cáncer a tiempo puede cambiar por completo el pronóstico de la enfermedad.