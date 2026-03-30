Protestas en Los Ángeles por centro de datos de IA en icónico mall

Un antiguo centro comercial de Los Ángeles, conocido por aparecer en la película Volver al futuro, vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez no por el cine, sino por un proyecto de centro de datos IA Los Ángeles que ha desatado protestas entre residentes y expertos.

El Puente Hills Mall, ubicado en City of Industry, podría transformarse en una instalación para almacenamiento de energía y procesamiento de inteligencia artificial. Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte oposición.

Un proyecto aprobado, pero cuestionado

El Ayuntamiento de City of Industry, una de las ciudades más pequeñas del condado, aprobó por unanimidad modificar las normas de zonificación para permitir el desarrollo.

Aun así, las críticas no tardaron en aparecer. Vecinos de áreas cercanas y activistas han advertido sobre los posibles efectos negativos.

“Este centro traerá más problemas de los que puede aportar”, señaló Mathew Ortega, uno de los manifestantes.

Impacto ambiental en el centro del debate

Las preocupaciones principales se centran en el consumo de recursos. Según expertos, los centros de datos para inteligencia artificial requieren enormes cantidades de energía y agua.

El investigador Nick Rabb, de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, advirtió que estas instalaciones pueden afectar tanto al medioambiente como a la salud de los residentes.

Además, algunos centros pueden consumir hasta cinco millones de galones de agua al día. Esto equivale al uso diario de una ciudad de hasta 50.000 personas.

En una región como el sur de California, donde las sequías son frecuentes, este punto genera especial preocupación.

Energía, costos y presión económica

El impacto no se limita al agua. También existe preocupación por el consumo energético.

Proyecciones citadas por el Congreso indican que el uso de electricidad de estos centros podría duplicarse o incluso triplicarse para 2028. Esto representaría hasta el 12 % del consumo total en Estados Unidos.

Por ello, algunos expertos advierten que esta expansión podría aumentar los precios de la energía. Incluso el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció que el crecimiento de estos proyectos está presionando la inflación.

Pocos empleos y muchas dudas

Otro de los argumentos en contra es el impacto económico real. Aunque los promotores prometen crecimiento, los críticos aseguran que los beneficios son limitados.

Según Rabb, los centros de datos no generan una gran cantidad de empleos permanentes. Además, los trabajos de construcción son temporales y podrían lograrse con proyectos más útiles para la comunidad, como viviendas.

Un fenómeno que se extiende por todo el país

El caso de centro de datos IA Los Ángeles no es aislado. En distintos estados del país, proyectos similares enfrentan resistencia.

Illinois, Virginia, Ohio, Nueva York y Georgia son algunos de los lugares donde comunidades han pedido regulaciones más estrictas.

Al mismo tiempo, estados como Texas impulsan activamente esta industria con la intención de convertirse en líderes del sector.

Entre el progreso y la resistencia

Para muchos residentes, el debate no es solo tecnológico, sino también social. Se trata de decidir qué tipo de desarrollo quieren para sus comunidades.

Mientras tanto, el antiguo centro comercial sigue siendo un símbolo. Antes representaba el pasado del consumo. Ahora podría convertirse en parte del futuro digital.

Pero no todos están dispuestos a aceptarlo sin cuestionarlo.