Albóndigas de pavo con glaseado de arándano: festivas, jugosas y llenas de sabor

Albóndigas de pavo con glaseado de arándano: festivas, jugosas y llenas de sabor

Albóndigas de pavo glaseadas con arándanos/© Zoryanchik | Dreamstime.com

Las albóndigas de pavo con glaseado de arándano son una opción perfecta para la temporada. Son jugosas, ligeramente dulces y saladas, y el glaseado de arándano les da un toque festivo que combina muy bien con el pavo. Funcionan como aperitivo para reuniones, como plato principal acompañado de arroz o puré, o incluso como una alternativa más ligera a los clásicos sabores de Thanksgiving.

Ingredientes (24 albóndigas)

Para las albóndigas

  • 1 libra (450 g) de pavo molido
  • 1 huevo
  • ½ taza de pan rallado
  • ¼ taza de cebolla finamente picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • ½ cucharadita de sal
  • ½ cucharadita de pimienta
  • ½ cucharadita de paprika
  • 1 cucharada de aceite (para dorar)

Para el glaseado de arándano

  • 1 taza de salsa de arándano (cranberry sauce)
  • ¼ taza de jugo de naranja
  • 2 cucharadas de miel o azúcar morena
  • 1 cucharada de salsa de soya
  • 1 pizca de canela (opcional)

Preparación

1. Prepara las albóndigas

  1. En un tazón grande, mezcla el pavo molido, huevo, pan rallado, cebolla, ajo, perejil, sal, pimienta y paprika.
  2. Forma bolitas del tamaño de una cucharada.
  3. En una sartén grande, calienta el aceite y dora las albóndigas por todos lados (2–3 minutos).
  4. Transfiérelas a una bandeja para horno.

2. Prepara el glaseado

  1. En una olla pequeña, mezcla la salsa de arándano, el jugo de naranja, la miel y la salsa de soya.
  2. Cocina a fuego medio 3–5 minutos hasta que espese ligeramente.

3. Hornea

  1. Precalienta el horno a 375 °F / 190 °C.
  2. Vierte el glaseado sobre las albóndigas y mezcla para cubrirlas bien.
  3. Hornea 15 minutos hasta que estén completamente cocidas y el glaseado se vea brillante.

4. Servir

Decora con perejil picado y acompaña con arroz, puré de papa o sirve como aperitivo con palillos.

Consejos

  • Puedes usar salsa de arándano en gel o con arándanos enteros, ambas funcionan.
  • Si quieres más sabor cítrico, añade ralladura de naranja al glaseado.
  • Para hacerlas más doradas, dora las albóndigas en el horno con broil 2 minutos antes de servir.

Estas albóndigas de pavo con glaseado de arándano son fáciles, vistosas y tienen ese sabor festivo que siempre funciona en reuniones o cenas especiales.

El Especialito

El Especialito

