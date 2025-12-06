Las albóndigas de pavo con glaseado de arándano son una opción perfecta para la temporada. Son jugosas, ligeramente dulces y saladas, y el glaseado de arándano les da un toque festivo que combina muy bien con el pavo. Funcionan como aperitivo para reuniones, como plato principal acompañado de arroz o puré, o incluso como una alternativa más ligera a los clásicos sabores de Thanksgiving.
Ingredientes (24 albóndigas)
Para las albóndigas
- 1 libra (450 g) de pavo molido
- 1 huevo
- ½ taza de pan rallado
- ¼ taza de cebolla finamente picada
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de perejil picado
- ½ cucharadita de sal
- ½ cucharadita de pimienta
- ½ cucharadita de paprika
- 1 cucharada de aceite (para dorar)
Para el glaseado de arándano
- 1 taza de salsa de arándano (cranberry sauce)
- ¼ taza de jugo de naranja
- 2 cucharadas de miel o azúcar morena
- 1 cucharada de salsa de soya
- 1 pizca de canela (opcional)
Preparación
1. Prepara las albóndigas
- En un tazón grande, mezcla el pavo molido, huevo, pan rallado, cebolla, ajo, perejil, sal, pimienta y paprika.
- Forma bolitas del tamaño de una cucharada.
- En una sartén grande, calienta el aceite y dora las albóndigas por todos lados (2–3 minutos).
- Transfiérelas a una bandeja para horno.
2. Prepara el glaseado
- En una olla pequeña, mezcla la salsa de arándano, el jugo de naranja, la miel y la salsa de soya.
- Cocina a fuego medio 3–5 minutos hasta que espese ligeramente.
3. Hornea
- Precalienta el horno a 375 °F / 190 °C.
- Vierte el glaseado sobre las albóndigas y mezcla para cubrirlas bien.
- Hornea 15 minutos hasta que estén completamente cocidas y el glaseado se vea brillante.
4. Servir
Decora con perejil picado y acompaña con arroz, puré de papa o sirve como aperitivo con palillos.
Consejos
- Puedes usar salsa de arándano en gel o con arándanos enteros, ambas funcionan.
- Si quieres más sabor cítrico, añade ralladura de naranja al glaseado.
- Para hacerlas más doradas, dora las albóndigas en el horno con broil 2 minutos antes de servir.
Estas albóndigas de pavo con glaseado de arándano son fáciles, vistosas y tienen ese sabor festivo que siempre funciona en reuniones o cenas especiales.