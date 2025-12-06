Las albóndigas de pavo con glaseado de arándano son una opción perfecta para la temporada. Son jugosas, ligeramente dulces y saladas, y el glaseado de arándano les da un toque festivo que combina muy bien con el pavo. Funcionan como aperitivo para reuniones, como plato principal acompañado de arroz o puré, o incluso como una alternativa más ligera a los clásicos sabores de Thanksgiving.

Ingredientes (24 albóndigas)

Para las albóndigas

1 libra (450 g) de pavo molido

1 huevo

½ taza de pan rallado

¼ taza de cebolla finamente picada

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de perejil picado

½ cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

½ cucharadita de paprika

1 cucharada de aceite (para dorar)

Para el glaseado de arándano

1 taza de salsa de arándano (cranberry sauce)

¼ taza de jugo de naranja

2 cucharadas de miel o azúcar morena

1 cucharada de salsa de soya

1 pizca de canela (opcional)

Preparación

1. Prepara las albóndigas

En un tazón grande, mezcla el pavo molido, huevo, pan rallado, cebolla, ajo, perejil, sal, pimienta y paprika. Forma bolitas del tamaño de una cucharada. En una sartén grande, calienta el aceite y dora las albóndigas por todos lados (2–3 minutos). Transfiérelas a una bandeja para horno.

2. Prepara el glaseado

En una olla pequeña, mezcla la salsa de arándano, el jugo de naranja, la miel y la salsa de soya. Cocina a fuego medio 3–5 minutos hasta que espese ligeramente.

3. Hornea

Precalienta el horno a 375 °F / 190 °C. Vierte el glaseado sobre las albóndigas y mezcla para cubrirlas bien. Hornea 15 minutos hasta que estén completamente cocidas y el glaseado se vea brillante.

4. Servir

Decora con perejil picado y acompaña con arroz, puré de papa o sirve como aperitivo con palillos.

Consejos

Puedes usar salsa de arándano en gel o con arándanos enteros, ambas funcionan.

Si quieres más sabor cítrico, añade ralladura de naranja al glaseado.

Para hacerlas más doradas, dora las albóndigas en el horno con broil 2 minutos antes de servir.

Estas albóndigas de pavo con glaseado de arándano son fáciles, vistosas y tienen ese sabor festivo que siempre funciona en reuniones o cenas especiales.