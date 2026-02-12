Menu
Home/Deportes/Alvarado brilla con ocho triples en paliza de Knicks

Alvarado brilla con ocho triples en paliza de Knicks

Facebook
Twitter
Pinterest
El alero de los San Antonio Spurs Carter Bryant (c) va hacia la canasta mientras el alero de los Golden State Warriors Draymond Green (d) y su compañero Pat Spencer (i) defienden durante la primera mitad del partido de la NBA entre los San Antonio Spurs y los Golden State Warriors en San Francisco, California (EE.UU.). EFE/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK OUT

Alvarado Knicks fue el nombre propio de la jornada en la NBA. El puertorriqueño encestó ocho triples en la contundente victoria de New York por 89-138 ante los Philadelphia 76ers. Además, el triunfo llegó tras una derrota dolorosa el día anterior.

El base salió desde el banquillo y apenas necesitó 19 minutos. Sumó 26 puntos con un 61,5 % de acierto en triples. Asimismo, aportó cinco robos, cuatro asistencias y tres rebotes. Su energía cambió el ritmo del partido.

Los Knicks dominaron desde el primer cuarto. Mientras tanto, Philadelphia nunca encontró respuestas. La ventaja llegó a ser de 52 puntos, una de las peores derrotas en la historia de los 76ers como locales.

Jalen Brunson tuvo una noche discreta con nueve puntos. Sin embargo, Karl-Anthony Towns añadió 21 unidades y 11 rebotes. Mikal Bridges contribuyó con 22 puntos. De este modo, el equipo neoyorquino recuperó sensaciones.

Alvarado Knicks y la reacción colectiva

La actuación de Alvarado simbolizó la respuesta tras la caída ante Indiana. Por otra parte, el equipo mostró solidez defensiva y precisión exterior. El triunfo refuerza su posición en la parte alta del Este.

Detroit alcanza los 40 triunfos

Los Pistons vencieron 95-113 a los Raptors en Toronto. Con ello, alcanzaron su victoria número 40 de la temporada. Cade Cunningham lideró con 27 puntos, nueve asistencias y siete rebotes.

Detroit pasó de ser el peor equipo hace dos años a dominar el Este. Además, lo logró pese a las bajas por sanción de Jalen Duren e Isaiah Stewart.

Jokic suma otro triple-doble

En Denver, Nikola Jokic firmó 26 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias ante Memphis. Fue su cuarto triple-doble consecutivo y el número 20 del curso. Jamal Murray y Tim Hardaway Jr. complementaron el ataque.

Finalmente, la jornada dejó más resultados destacados. Los Spurs lograron su sexta victoria seguida, los Clippers sorprendieron en Houston y Milwaukee celebró con un sólido triunfo. La noche confirmó que la pelea por las posiciones altas sigue abierta.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Chivas y América protagonizan clásico en la jornada seis
February 12, 9:00 AM
By
Deportes
Wembanyama firma 40 puntos y aplasta a los Lakers
February 11, 8:00 AM
By
Deportes
Thunder y Cavaliers ganan en una noche caótica de la NBA
February 10, 8:00 AM
By
Deportes
Seattle conquista el Súper Bowl LX con autoridad total
February 9, 6:00 AM
By
Deportes
Minnesota United ficha a James Rodríguez como nuevo refuerzo de la MLS
February 7, 9:00 AM
By
Deportes
Tomateros de Culiacán vencen a Leones del Escogido y avanzan a la final de la Serie del Caribe
February 7, 8:00 AM
By
Deportes
Tomateros de Culiacán remontan a Leones del Escogido y les quitan el invicto en la Serie del Caribe
February 6, 10:00 AM
By
Deportes
Estados Unidos lidera el patinaje artístico por equipos en Milán-Cortina 2026
February 6, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *