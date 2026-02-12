Alvarado brilla con ocho triples en paliza de Knicks

Alvarado Knicks fue el nombre propio de la jornada en la NBA. El puertorriqueño encestó ocho triples en la contundente victoria de New York por 89-138 ante los Philadelphia 76ers. Además, el triunfo llegó tras una derrota dolorosa el día anterior.

El base salió desde el banquillo y apenas necesitó 19 minutos. Sumó 26 puntos con un 61,5 % de acierto en triples. Asimismo, aportó cinco robos, cuatro asistencias y tres rebotes. Su energía cambió el ritmo del partido.

Los Knicks dominaron desde el primer cuarto. Mientras tanto, Philadelphia nunca encontró respuestas. La ventaja llegó a ser de 52 puntos, una de las peores derrotas en la historia de los 76ers como locales.

Jalen Brunson tuvo una noche discreta con nueve puntos. Sin embargo, Karl-Anthony Towns añadió 21 unidades y 11 rebotes. Mikal Bridges contribuyó con 22 puntos. De este modo, el equipo neoyorquino recuperó sensaciones.

Alvarado Knicks y la reacción colectiva

La actuación de Alvarado simbolizó la respuesta tras la caída ante Indiana. Por otra parte, el equipo mostró solidez defensiva y precisión exterior. El triunfo refuerza su posición en la parte alta del Este.

Detroit alcanza los 40 triunfos

Los Pistons vencieron 95-113 a los Raptors en Toronto. Con ello, alcanzaron su victoria número 40 de la temporada. Cade Cunningham lideró con 27 puntos, nueve asistencias y siete rebotes.

Detroit pasó de ser el peor equipo hace dos años a dominar el Este. Además, lo logró pese a las bajas por sanción de Jalen Duren e Isaiah Stewart.

Jokic suma otro triple-doble

En Denver, Nikola Jokic firmó 26 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias ante Memphis. Fue su cuarto triple-doble consecutivo y el número 20 del curso. Jamal Murray y Tim Hardaway Jr. complementaron el ataque.

Finalmente, la jornada dejó más resultados destacados. Los Spurs lograron su sexta victoria seguida, los Clippers sorprendieron en Houston y Milwaukee celebró con un sólido triunfo. La noche confirmó que la pelea por las posiciones altas sigue abierta.