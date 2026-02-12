Menu
Ricardo Arjona llena el Madison con mensaje sin fronteras

Foto de archivo del cantautor Ricardo Arjona. EFE Ángel Colmenares

Ricardo Arjona en Nueva York volvió a demostrar su poder de convocatoria. El cantautor guatemalteco llenó el Madison Square Garden en la quinta parada de su gira “Lo que el seco no dijo”. Además, agotó las entradas para dos noches consecutivas en la ciudad.

Durante más de dos horas, Arjona combinó clásicos y temas recientes. Interpretó canciones de su nuevo álbum “Seco”, publicado en 2025. Sin embargo, también repasó éxitos como “Historia de taxi”, “Desnuda” y “El problema”.

Uno de los momentos más comentados llegó con “Si el norte fuera sur”. Mientras cantaba, la pantalla mostró imágenes generadas con inteligencia artificial. La Estatua de la Libertad apareció vestida con traje tradicional latinoamericano y transformada en distintas figuras simbólicas. De este modo, el artista actualizó un mensaje que lanzó hace más de dos décadas.

Ricardo Arjona Nueva York y el espectáculo visual

El escenario recreaba una calle parisina con un letrero que decía “Cabaret Seco”. Bajo ese balcón ficticio, una cantante interpretó “La vie en rose”. Luego, Arjona dio paso a “La vida es un cabaret”, acompañado por bailarinas.

El concierto mezcló géneros con naturalidad. Hubo pop-rock, flamenco y salsa. Asimismo, el artista mantuvo un tono cercano con el público, saludando a seguidores de distintos países.

Entre las escenas más íntimas destacó “Todo termina”. La interpretó solo con guitarra bajo un haz de luz. Las imágenes proyectadas mostraban el paso del tiempo, reforzando el mensaje de la canción.

Regreso tras la pausa médica

Arjona se tomó un descanso en 2023 tras una cirugía de espalda. Sin embargo, en Nueva York se mostró activo y en plena forma. Caminó por todo el escenario e incluso se ubicó en la parte trasera del recinto para acercarse a quienes estaban más lejos.

Finalmente, Ricardo Arjona Nueva York confirmó la vigencia de un artista con más de 80 millones de discos vendidos. Su combinación de narrativa, crítica social y espectáculo visual volvió a conectar con miles de asistentes en la Gran Manzana.

El Especialito

