El escolta Anthony Edwards brilló este viernes con 42 puntos en la victoria de los Minnesota Timberwolves por 127-117 frente a los Golden State Warriors, en una jornada de la NBA marcada también por la canasta decisiva de Kevin Durant para los Houston Rockets.

En el Chase Center de San Francisco, Minnesota aprovechó las ausencias clave de Golden State, que no contó con Stephen Curry, aún limitado por una lesión en la rodilla derecha sufrida a finales de enero.

Edwards domina el partido

Edwards lideró el ataque de los Timberwolves con una actuación completa de 42 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.

El escolta firmó así su décimo partido de la temporada con más de 40 puntos, consolidándose como la principal figura ofensiva del equipo.

Golden State continúa condicionado por las lesiones. A la ausencia de Curry se suman la de Jimmy Butler, que sufrió una rotura de ligamentos cruzados, y las molestias de Draymond Green en la espalda.

Los Timberwolves han tenido buenos resultados recientes en San Francisco, donde han ganado seis de sus últimas siete visitas.

Durant decide para Houston

En Houston, Kevin Durant fue el protagonista al anotar la canasta de la victoria con 7,6 segundos restantes, dando a los Rockets un triunfo por 107-105 frente a los New Orleans Pelicans.

Durant terminó el partido con 32 puntos, mientras que Amen Thompson aportó una actuación destacada con 23 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.

Con la victoria, Houston alcanzó a Los Ángeles Lakers en la tercera posición de la Conferencia Oeste, con un balance de 41-25.

Cavaliers dominan en Dallas

Los Cleveland Cavaliers firmaron una cómoda victoria por 138-105 en la cancha de los Dallas Mavericks, que siguen teniendo una temporada complicada.

Evan Mobley lideró a Cleveland con 29 puntos, acompañado por Donovan Mitchell con 24 y James Harden con 17.

Los Cavaliers ocupan el cuarto puesto del Este con un registro de 41-26, mientras que Dallas continúa sin opciones claras de postemporada.

Detroit lidera el Este

En la Conferencia Este, los Detroit Pistons reforzaron su liderato tras vencer 126-110 a los Memphis Grizzlies, que jugaron con varias bajas, entre ellas la del español Santi Aldama.

Jalen Duren fue la figura del encuentro con un doble doble de 30 puntos y 13 rebotes, liderando a siete jugadores de Detroit que terminaron con dobles dígitos en anotación.

Los Pistons encabezan el Este con marca de 48-18, por delante de los Boston Celtics (43-23).

Otros resultados

En Nueva York, los Knicks vencieron 101-92 a los Indiana Pacers.

Jalen Brunson lideró a los neoyorquinos con 29 puntos, mientras que Mitchell Robinson dominó bajo el aro con 22 rebotes.

En otros partidos de la jornada, los Toronto Raptors derrotaron 122-115 a los Phoenix Suns, y los Portland Trail Blazers se impusieron 124-114 a los Utah Jazz, manteniendo sus aspiraciones de entrar al torneo de play-in.