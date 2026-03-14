El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un cambio en la dirección del Centro Kennedy, el principal complejo de artes escénicas de Washington, en medio de la polémica por el cierre de dos años que afrontará la institución debido a obras de renovación.

A través de su plataforma Truth Social, Trump informó que Matt Floca, actual vicepresidente de Operaciones del Centro, asumirá la dirección del complejo cultural en sustitución de Ric Grenell, quien también se desempeña como enviado presidencial para Operaciones Especiales.

“Ric Grenell ha realizado un excelente trabajo coordinando diversos aspectos del Centro durante el período de transición y quiero agradecerle su destacada labor”, escribió el mandatario.

Cambios en la dirección del Centro

Grenell había sido nombrado director del complejo en 2025, después de que la Casa Blanca impulsara la formación de una nueva junta directiva favorable al Gobierno.

Esa junta tomó el control administrativo de la institución y propuso rebautizar el complejo como Centro Trump-Kennedy, una decisión que generó críticas entre artistas y parte del público.

El cambio de nombre aún no es oficial, ya que requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

Reacción del mundo artístico

La toma de control del centro cultural por parte del Gobierno provocó rechazo en distintos sectores del mundo artístico.

Como protesta, más de veinte artistas cancelaron sus presentaciones en el recinto.

Entre quienes suspendieron sus actuaciones figuran la banda de jazz The Cookers, la cantante de folk Kristy Lee y la compañía de danza Doug Varone and Dancers, con sede en Nueva York.

Tras la controversia, el Centro también registró una caída en las ventas de entradas, según diversos reportes del sector cultural.

Cierre por renovaciones

En diciembre pasado, Trump anunció que el Centro Kennedy cerrará durante dos años para realizar una renovación completa del complejo.

El cierre comenzará el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Según el mandatario, el objetivo es realizar una reconstrucción integral del recinto antes de su reapertura.

“La reconstrucción completa del Centro Trump-Kennedy comenzará después de la celebración del 4 de julio, con una gran reinauguración programada para dentro de aproximadamente dos años”, indicó Trump en su publicación.

El Centro Kennedy, inaugurado en 1971, es uno de los espacios culturales más importantes de Estados Unidos y alberga cada año conciertos, espectáculos de danza, teatro y ceremonias de reconocimiento artístico.