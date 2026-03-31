Apple 50 años después de su fundación vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿ha sido lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad? La empresa alcanza este aniversario como uno de los actores más influyentes del mundo tecnológico.

La compañía nació en 1976 en un garaje de California. Además, fue impulsada por Steve Jobs y Steve Wozniak. Con el paso del tiempo, ese proyecto inicial se convirtió en una red global con más de 2.350 millones de dispositivos activos. Por eso, su impacto en la vida cotidiana resulta difícil de ignorar.

A lo largo de cinco décadas, Apple ha transformado múltiples industrias. El Macintosh facilitó el acceso a la informática personal. Asimismo, el iPod cambió el consumo de música digital. Sin embargo, el iPhone redefinió la relación con la tecnología al introducir la era de las aplicaciones.

Apple 50 años en un momento de cambio

La empresa celebra su aniversario bajo el lema “50 Years of Thinking Different”. De este modo, refuerza una identidad basada en la innovación. Mientras tanto, enfrenta un entorno más competitivo y exigente que en etapas anteriores.

Tim Cook, quien dirige la compañía desde 2011, ha insistido en mirar hacia el futuro. Además, ha señalado que el progreso comienza con nuevas ideas. Por otra parte, descartó una retirada inmediata, dejando claro su compromiso con la empresa.

Las celebraciones incluyen eventos en ciudades clave. En Nueva York hubo una presentación especial de Alicia Keys. Asimismo, Cook encabezó actividades en China, un mercado fundamental para la producción y distribución de Apple.

Carrera por la IA

En los últimos años, Apple ha tenido que replantear su estrategia. Hace dos años canceló el Project Titan, su proyecto de vehículo autónomo. Sin embargo, ahora concentra sus esfuerzos en la inteligencia artificial.

Tras recibir críticas iniciales, la compañía ha reforzado sus alianzas tecnológicas. Además, trabaja en nuevos dispositivos centrados en IA. Por eso, busca recuperar terreno frente a competidores como Google y OpenAI.

Productos como Apple Vision Pro y Apple Intelligence aún generan dudas. Aun así, mantienen el interés del mercado. De este modo, Apple continúa posicionándose como un actor clave en la próxima etapa tecnológica.

Resultados y presión regulatoria

Apple cerró 2025 con ingresos récord de 416.000 millones de dólares. Además, conserva una base de usuarios global sin precedentes. Sin embargo, el entorno regulatorio se ha vuelto más estricto.

En Europa, la Comisión Europea supervisa sus prácticas comerciales. Asimismo, exige ajustes en el funcionamiento de la App Store. Por eso, la empresa ha tenido que adaptar su modelo para cumplir con nuevas normas.

Finalmente, Apple 50 años después sigue marcando el rumbo de la tecnología. Ha transformado hábitos y mercados. Sin embargo, también enfrenta cuestionamientos sobre su poder y su influencia. De este modo, el debate sobre su verdadero impacto permanece abierto.