Diablo viste Prada volvió a captar la atención del público con una presentación especial en Ciudad de México. Además, Meryl Streep y Anne Hathaway encabezaron un evento que marcó el inicio de una gira internacional para promocionar la esperada secuela.

Las actrices desfilaron en una pasarela al ritmo de “Vogue”. Asimismo, Hathaway destacó que la nueva película combina emoción, inteligencia y entretenimiento. Por eso, el proyecto busca conectar tanto con nuevos espectadores como con quienes vieron la primera entrega.

El evento tuvo lugar en espacios emblemáticos de la capital mexicana. Por una parte, la Casa Azul de Frida Kahlo aportó un valor cultural único. Por otra parte, el Museo Anahuacalli ofreció un escenario distinto, con una estética basada en roca volcánica. De este modo, la producción trasladó el ambiente neoyorquino de la historia a un contexto mexicano.

La actrices estadounidenses Meryl Streep (4-i) y Anne Hathaway (3-d) participan durante una pasarela de moda este lunes, en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Durante la pasarela nocturna, las actrices retomaron sus icónicos personajes. Mientras tanto, el público pudo ver a Miranda Priestly y Andrea Sachs en una nueva etapa dentro del mundo de la moda. Además, el evento formó parte de Fashion Week México, lo que reforzó su impacto en la industria.

Diablo viste Prada inicia gira global

México fue elegido como el punto de partida de esta promoción internacional. Esto se debe al éxito que tuvo la película original en el país. Asimismo, Streep anunció que los asistentes tendrían acceso exclusivo a los primeros 20 minutos del filme.

La actriz bromeó al pedir al público que no utilizara sus teléfonos. Sin embargo, también destacó la importancia del momento, ya que ni siquiera su familia había visto la película. Por eso, el adelanto generó gran expectativa entre los asistentes.

El filme, dirigido nuevamente por David Frankel, retoma la historia de Andrea Sachs en la revista Runway. Además, el reencuentro con Miranda Priestly promete mostrar tanto el brillo como las tensiones del mundo editorial.

Moda, elenco y proyección internacional

El elenco original regresa con figuras como Emily Blunt y Stanley Tucci. Asimismo, se suma la participación de Simone Ashley. De este modo, la secuela combina continuidad con nuevas incorporaciones.

Durante el evento, también se destacó el talento local. Más de 20 diseñadores mexicanos participaron en la pasarela. Además, sus creaciones vistieron a las modelos que desfilaron alrededor del icónico tacón rojo de la película.

Por la mañana, las actrices visitaron la Casa Azul. Mientras tanto, expresaron su agradecimiento al público mexicano por el apoyo recibido desde el estreno original en 2006.

Finalmente, la gira continuará por ciudades como Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres. Por eso, Diablo viste Prada busca consolidar su regreso como uno de los eventos cinematográficos más relevantes del año.