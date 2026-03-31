EEUU Ormuz se ha convertido en el eje de nuevas tensiones internacionales. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que más embarcaciones están transitando por el estrecho tras las advertencias del presidente Donald Trump a Irán.

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth afirmó que el aumento del tráfico marítimo responde a una estrategia clara. Además, reiteró que Washington ha exigido a Teherán permitir el libre comercio en la zona. Por eso, advirtió que existen alternativas si Irán mantiene restricciones.

Asimismo, el funcionario subrayó que la seguridad del estrecho no debe recaer únicamente en Estados Unidos. Según explicó, los países que dependen del petróleo que pasa por esa vía deben involucrarse directamente. De este modo, llamó a la comunidad internacional a asumir un papel más activo.

Mientras tanto, el presidente Trump reforzó ese mensaje en su red Truth Social. Instó a otras naciones a actuar con determinación y tomar control del estrecho. Sin embargo, también sugirió que Estados Unidos no depende en gran medida del crudo que transita por esa región.

Por otra parte, Hegseth defendió la ofensiva conjunta con Israel contra Irán. Indicó que las operaciones han debilitado las capacidades militares iraníes, especialmente en el uso de misiles balísticos. Además, aseguró que los ataques están afectando la moral de las fuerzas iraníes.

Según datos del Pentágono, solo en una jornada reciente se ejecutaron cerca de 200 ataques. De este modo, Washington sostiene que ha logrado limitar las opciones estratégicas de Teherán. Finalmente, el gobierno estadounidense insiste en que la estabilidad del estrecho de Ormuz es un asunto global que requiere acción conjunta.