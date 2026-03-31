Jude Bellingham no participará en el amistoso ante Japón este martes. El jugador del Real Madrid seguirá un plan de recuperación tras su reciente lesión muscular.

La decisión fue confirmada por el seleccionador Thomas Tuchel. Además, explicó que el centrocampista ha mostrado buenas sensaciones en los entrenamientos. Sin embargo, su participación ha sido limitada y no ha completado todas las sesiones con el grupo.

Por eso, el cuerpo técnico ha optado por no arriesgar. El objetivo es evitar una recaída en un momento clave de la temporada. Asimismo, Tuchel dejó claro que el jugador se encuentra en buen estado, pero aún no está listo para competir al máximo nivel.

Mientras tanto, Bellingham ya se había quedado fuera del amistoso ante Uruguay el pasado viernes. De este modo, Inglaterra mantiene una estrategia de recuperación progresiva. Además, busca asegurar su disponibilidad a largo plazo.

Por otra parte, el técnico alemán insistió en que no existe necesidad de acelerar su regreso. Prefieren avanzar con cautela antes que comprometer su estado físico. Así, el equipo prioriza la estabilidad del jugador sobre un partido amistoso.

El futbolista reapareció el pasado 22 de marzo ante el Atlético de Madrid. En ese encuentro disputó 17 minutos, tras haber estado más de un mes y medio fuera por una lesión en los isquiotibiales.

Finalmente, su presencia en la convocatoria refuerza la confianza del cuerpo técnico. Aunque no jugará, sigue siendo una pieza clave. De este modo, todo apunta a que formará parte de la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.