Una de las historias más oscuras del narcotráfico regresa, pero desde un ángulo poco explorado. La Dear Killer Nannies serie se estrena el 1 de abril en Hulu y Disney+, apostando por una narrativa que mezcla drama, historia real y una mirada íntima a la vida dentro del imperio de Pablo Escobar.

La serie está inspirada en la infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del capo colombiano. A través de su perspectiva, la historia reconstruye cómo fue crecer rodeado de poder, violencia y secretos, en un entorno donde el peligro era parte de la vida cotidiana.

En Dear Killer Nannies serie, el foco no está solo en el narcotráfico, sino en el impacto humano detrás de ese mundo. El relato sigue a “Juampi”, quien vive una infancia marcada por la contradicción entre lo que debería ser una vida normal y la realidad de estar rodeado por sicarios que cumplen el rol de cuidadores.

El elenco incluye a John Leguizamo como Pablo Escobar, junto a Janer Villarreal, Juanita Molina y Carmen Electra. La producción cuenta con talento internacional y fue filmada en más de 50 locaciones en Colombia, incluyendo recreaciones de espacios históricos como Hacienda Nápoles.

Uno de los elementos más llamativos de la serie es su enfoque narrativo. La historia se construye desde la inocencia de un niño que intenta entender un mundo que no debería conocer. Esa perspectiva permite mostrar la relación entre padre e hijo, así como el peso emocional de crecer en medio de una estructura criminal.

Además, la participación del propio Juan Pablo Escobar en el desarrollo de la serie aporta un nivel adicional de autenticidad, ya que incluye elementos basados en sus testimonios personales.

La Dear Killer Nannies serie también ha comenzado a generar atención internacional tras su presentación en el festival Series Mania en Francia, donde fue destacada como una de las producciones más relevantes del evento.

Con una combinación de drama, historia real y tensión constante, esta producción busca ofrecer algo más que otra serie sobre narcotráfico. Aquí, el foco está en las consecuencias humanas de ese mundo y en cómo una infancia puede quedar marcada para siempre.

El estreno está a la vuelta de la esquina, y todo indica que será una de las series más comentadas del mes.