Los tratamientos para bajar de peso están entrando en una nueva etapa marcada por avances rápidos y cambios importantes en la forma en que se manejan la obesidad y el sobrepeso. Tras el éxito de los medicamentos inyectables como Wegovy y Ozempic, ahora surgen nuevas opciones que prometen mayor comodidad y resultados más potentes.

Uno de los cambios más llamativos es la llegada de pastillas basadas en el sistema GLP-1. Este tipo de tratamiento imita hormonas que regulan el apetito y el metabolismo. Una versión en pastilla de Wegovy fue aprobada recientemente y, en pocas semanas, ya es utilizada por cientos de miles de personas en Estados Unidos.

Los especialistas explican que estos tratamientos para bajar de peso funcionan ayudando a reducir el apetito, mejorar el control del azúcar en sangre y aumentar la sensación de saciedad. Esto facilita la pérdida de peso cuando se combinan con cambios en el estilo de vida.

Además de las pastillas, una nueva generación de medicamentos está en desarrollo. Entre ellos destaca la retatrutida, un fármaco experimental que actúa sobre tres hormonas relacionadas con el metabolismo. En estudios clínicos, ha mostrado resultados que superan a los tratamientos actuales, con pérdidas de peso significativas en periodos de poco más de un año.

Este avance ha llevado a algunos expertos a hablar de una segunda fase en el tratamiento médico de la obesidad. Sin embargo, también ha generado preocupación sobre el uso inadecuado de estos medicamentos, especialmente en personas que buscan perder pequeñas cantidades de peso por razones estéticas.

El costo y la accesibilidad también están cambiando. Las nuevas versiones en pastilla han reducido los precios en algunos casos, lo que podría ampliar el acceso. Aun así, la cobertura de seguros sigue siendo limitada para muchos pacientes.

Los médicos insisten en que no todos necesitan los tratamientos más potentes. Estos medicamentos suelen recomendarse para personas con obesidad o con condiciones médicas asociadas, como diabetes tipo 2, cuando otras estrategias no han sido suficientes.

También advierten sobre efectos secundarios, que pueden incluir náuseas, vómitos y molestias digestivas. En algunos casos, los pacientes han abandonado los tratamientos debido a estos síntomas.

El futuro de los tratamientos para bajar de peso apunta a opciones más personalizadas, efectivas y fáciles de usar. Pero los especialistas coinciden en algo básico: ningún medicamento reemplaza hábitos saludables. La alimentación equilibrada, la actividad física y el seguimiento médico siguen siendo la base de cualquier estrategia sostenible.