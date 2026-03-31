Anitta Equilibrivm marca una nueva etapa en la carrera de la cantante brasileña. Además, la artista anunció el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, que estará disponible el 16 de abril en todas las plataformas digitales. Por eso, el proyecto refuerza su apuesta por el mercado internacional.

El anuncio coincidió con su cumpleaños número 33. Asimismo, la cantante compartió un mensaje en redes sociales dirigido a sus seguidores. En ese contexto, publicó un video promocional con una estética simbólica, en el que aparece tocando una gran campana en lo alto de una montaña.

De este modo, Anitta presenta un concepto que mezcla imagen, narrativa y música. Además, el título “EquilibrIVm” resalta el número romano IV, lo que hace referencia a su cuarto álbum enfocado en el mercado global. Por otra parte, el disco incluye canciones en portugués, español e inglés.

La estrategia del lanzamiento se divide en dos fases. En primer lugar, el álbum se centrará en el público brasileño. Asimismo, incluirá temas inéditos en portugués que exploran géneros como el funk, el samba y el reggae. Por eso, la artista reafirma su versatilidad musical.

Entre las colaboraciones confirmadas figuran Luedji Luna y Rincon Sapiência. Además, estas participaciones amplían la diversidad sonora del proyecto. Mientras tanto, algunas canciones ya han sido adelantadas como sencillos, como “Pinterest”, y otras han sido presentadas en conciertos recientes.

En una segunda etapa, el álbum incorporará temas en español e inglés. Asimismo, incluirá adaptaciones de composiciones brasileñas. De este modo, Anitta consolida su presencia en distintos mercados y públicos.

Equilibrivm llega después de “Funk Generation” (2024). Sin embargo, este nuevo trabajo marca un momento clave en su carrera. Por eso, la cantante continúa posicionándose como una de las principales figuras del pop latino y brasileño a nivel internacional.