El pastel de zanahoria para Pascua aparece cada primavera con la misma promesa: miga suave, especias aromáticas y una capa generosa de glaseado que equilibra todo. No es un pastel ligero en sabor, pero tampoco resulta pesado. Tiene esa textura húmeda que mejora incluso al día siguiente.

La zanahoria rallada aporta dulzor natural y mantiene la masa jugosa sin necesidad de técnicas complicadas. La canela y la nuez moscada aportan profundidad sin dominar el conjunto.

Es uno de esos postres que se puede preparar con un día de anticipación, algo ideal cuando el fin de semana de Pascua ya está lleno de platos principales y guarniciones.

Ingredientes

Para el pastel:

2 tazas de harina de trigo

2 tazas de zanahoria rallada fina

1 taza de azúcar

½ taza de azúcar morena

1 taza de aceite vegetal

4 huevos

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de nuez moscada

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de bicarbonato

½ cucharadita de sal

Para el glaseado:

225 g de queso crema a temperatura ambiente

½ taza de mantequilla suave

2 tazas de azúcar en polvo

1 cucharadita de extracto de vainilla

Preparación

Precalienta el horno a 350°F (175°C) y engrasa un molde redondo.

En un recipiente grande, bate los huevos con el azúcar y el azúcar morena hasta integrar. Añade el aceite y mezcla.

Incorpora la zanahoria rallada.

En otro recipiente, mezcla la harina, la canela, la nuez moscada, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agrega poco a poco los ingredientes secos a la mezcla húmeda.

Vierte la masa en el molde y hornea durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar completamente.

Para el glaseado, bate el queso crema con la mantequilla hasta obtener una textura suave. Añade el azúcar en polvo y la vainilla, y mezcla hasta lograr una crema firme.

Cubre el pastel frío con el glaseado de manera uniforme.

Para que quede perfecto

No exprimas la zanahoria; su humedad es clave.

Asegúrate de que el pastel esté completamente frío antes de añadir el glaseado.

Si lo preparas un día antes, refrigéralo y sácalo 30 minutos antes de servir.

El pastel de zanahoria para Pascua se corta mejor al día siguiente, cuando los sabores se asientan. Es un postre clásico que funciona tanto en una mesa tradicional americana como en reuniones familiares más latinas.