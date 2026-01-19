Menu
Home/Videos/Arcangel, Ricky Martin – Lluvia (Video Oficial) | LA 8VA MARAVILLA

Arcangel, Ricky Martin – Lluvia (Video Oficial) | LA 8VA MARAVILLA

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto: YouTube/ Arcangel/ Ricky Martin

Arcángel y Ricky Martin se unen en Lluvia, una colaboración que combina intensidad urbana con una carga emocional más profunda de lo esperado. El video oficial juega con la lluvia como símbolo de deseo, recuerdos y momentos que regresan cuando menos lo esperas. La canción se mueve entre lo sensual y lo reflexivo, con un ritmo que avanza con calma pero deja huella. Ricky aporta elegancia y emoción, mientras Arcángel mantiene firme su estilo, logrando un balance que se siente natural. Es un tema que no busca exagerar, sino provocar sensación y quedarse dando vueltas después de terminar.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Mike Bahía, Nanpa Básico – ME GUSTAS (Official Music Video)
January 16, 9:00 AM
By
Videos
Xavi, Carin León – La Morrita [Official Video].
January 14, 9:00 AM
By
Videos
Ryan Castro, Kapo, Gangsta – LA VILLA (Video Oficial) | HOPI SENDÉ
January 12, 9:00 AM
By
Videos
La Oreja de Van Gogh – Todos Estamos Bailando La Misma Canción (Video Oficial)
January 9, 8:00 AM
By
Videos
Rawayana – Se Presta (Official Video)
January 7, 8:00 AM
By
Videos
Daddy Yankee ABCD Feat. Alex Zurdo (Official Video)
January 6, 9:00 AM
By
Videos
Romeo Santos & Prince Royce – Lokita Por Mí (Official Video)
January 5, 8:00 AM
By
Videos
Rawayana – Tonada por Ella (Official Video)
January 4, 8:00 PM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *