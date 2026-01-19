Arcángel y Ricky Martin se unen en Lluvia, una colaboración que combina intensidad urbana con una carga emocional más profunda de lo esperado. El video oficial juega con la lluvia como símbolo de deseo, recuerdos y momentos que regresan cuando menos lo esperas. La canción se mueve entre lo sensual y lo reflexivo, con un ritmo que avanza con calma pero deja huella. Ricky aporta elegancia y emoción, mientras Arcángel mantiene firme su estilo, logrando un balance que se siente natural. Es un tema que no busca exagerar, sino provocar sensación y quedarse dando vueltas después de terminar.