Zootopia 2 rompe récords y lidera la animación de Hollywood

Zootopia 2 taquilla ya es parte de la historia del cine. La secuela de Disney se convirtió en la película animada producida en Hollywood más taquillera de todos los tiempos, al alcanzar una recaudación global de 1.706 millones de dólares, según datos de Box Office Mojo. Con esa cifra superó a Inside Out 2 y consolidó su posición como uno de los mayores éxitos comerciales del estudio.

A nivel mundial, sin embargo, el liderazgo absoluto en animación sigue en manos de la producción china Ne Zha 2, que acumula 2.250 millones de dólares en taquilla. Se trata de un estreno no afiliado a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, de acuerdo con cifras citadas por el medio especializado Variety.

Con estos resultados, Zootopia 2 se sitúa como el noveno estreno más taquillero de la historia del cine a nivel global. Solo queda por detrás de títulos como Spider-Man: No Way Home, con 1.900 millones de dólares, y Avengers: Infinity War, que superó los 2.000 millones, según datos del mercado cinematográfico estadounidense.

El comportamiento del fin de semana en taquilla estuvo marcado por la llegada del terror posapocalíptico 28 Years Later: The Bone Temple, nueva entrega de la saga iniciada hace más de dos décadas. La película recaudó 31 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 13 millones corresponden a salas de Estados Unidos y Canadá, según Box Office Mojo.

En el mercado norteamericano, Avatar: Fire and Ash se mantiene como líder del fin de semana con una recaudación de 13,3 millones de dólares. La tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron ha acumulado 1.322 millones de dólares desde su estreno mundial el pasado 19 de diciembre.

Por su parte, Zootopia 2 ocupó el tercer lugar del fin de semana en Estados Unidos con 8,8 millones de dólares. Le siguieron The Housemaid, con 8,5 millones en el mercado estadounidense y 177 millones a nivel global, y Marty Supreme, que sumó 5,5 millones y alcanza ya 94,8 millones de dólares en todo el mundo.

El desempeño de Zootopia 2 taquilla confirma el peso de la animación de Disney en el mercado global y refuerza la tendencia de las grandes franquicias como motores clave de la industria cinematográfica actual.