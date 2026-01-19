Menu
Un amor monstruoso y radical: “The Bride!” reinventa a Frankenstein en el cine

Imagen: Cortesía de Warner Bros. Pictures. #TheBrideMovie

Una de las historias más icónicas de la literatura regresa al cine con una mirada provocadora y completamente distinta. “The Bride!” presentó su tráiler oficial, adelantando una versión audaz y contemporánea del mito de Frankenstein que llegará exclusivamente a los cines el 6 de marzo de 2026 de la mano de Warner Bros. Pictures.

La película está escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal, nominada al Óscar por The Lost Daughter, y cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Jessie Buckley, Christian Bale y la actriz española ganadora del Óscar Penélope Cruz. El avance deja claro que esta no es una adaptación tradicional, sino una reinterpretación intensa que mezcla horror, romance, obsesión y rebelión cultural.

Ambientada en el Chicago de los años 30, la historia sigue a un Frankenstein solitario, interpretado por Bale, que busca a la brillante científica Dra. Euphronious, encarnada por Annette Bening, para que le ayude a crear una compañera. Juntos reviven a una joven asesinada y así nace The Bride, papel a cargo de Jessie Buckley. A partir de ese momento, la historia se transforma en algo impredecible, con elementos de asesinato, posesión y una relación amorosa tan peligrosa como fuera de la ley.

El tráiler destaca una estética poderosa, un tono oscuro y una narrativa que desafía las expectativas del género. The Bride! no solo explora el terror clásico, sino que lo cruza con una mirada moderna sobre el deseo, la identidad y los límites de la creación humana.

El reparto se completa con Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz, mientras que detrás de cámaras la producción reúne a reconocidos talentos como la compositora Hildur Guðnadóttir y la diseñadora de vestuario Sandy Powell, lo que refuerza la ambición artística del proyecto.

Con este primer adelanto, The Bride! se perfila como una de las propuestas cinematográficas más arriesgadas y comentadas de 2026. Una historia clásica vuelve a la vida, pero esta vez con una energía salvaje, romántica y profundamente inquietante.

