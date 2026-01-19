El abogado del cantante Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el archivo de las diligencias preprocesales abiertas por una denuncia Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual ocurridos en 2021, al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos.

En un escrito de 15 páginas, al que tuvo acceso EFE, el letrado José Antonio Choclán pidió el cierre inmediato de unas diligencias declaradas secretas y denunció el “grave daño reputacional” que, a su juicio, ha sufrido su cliente a raíz de la difusión mediática del caso.

Según el abogado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar la denuncia Julio Iglesias porque las denunciantes no son de nacionalidad española ni menores de edad, y porque el artista tiene su residencia habitual en República Dominicana, país donde supuestamente se produjeron los hechos. En ese sentido, sostuvo que cualquier acción legal debería haberse iniciado en ese territorio.

Choclán reclamó que la Fiscalía declare sin más trámite la falta de jurisdicción española y archive de forma inmediata las diligencias, además de poner fin a lo que calificó como una campaña mediática que ha afectado la imagen pública del cantante. A su juicio, denunciar en España resultaría más favorable para los intereses de las supuestas víctimas que hacerlo en el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

El abogado criticó también el papel de la organización Women’s Link, que presentó la denuncia en nombre de las dos mujeres, al señalar que la propia entidad habría manifestado que se eligió España para garantizar una mayor eficacia en la investigación. Para la defensa, ni la Fiscalía ni los tribunales españoles pueden atribuirse un papel de jurisdicción universal en este caso, ni otorgar a las denunciantes la posibilidad de elegir el foro que consideren más conveniente.

En el escrito, la defensa de Iglesias pidió además poder personarse en la investigación para tener acceso directo al contenido de la denuncia y ejercer su derecho a defensa durante las diligencias que se practiquen, como la eventual declaración de las denunciantes, según apuntó el letrado. Choclán argumentó que esa participación permitiría acreditar la falsedad de las imputaciones y proteger el honor de su representado frente a lo que describió como un uso abusivo de acciones penales y campañas mediáticas.

El abogado lamentó que su cliente haya tenido conocimiento de los hechos que se le atribuyen a través de informaciones publicadas en medios de comunicación, que se hicieron eco de la investigación difundida por eDiario.es y por la cadena estadounidense Univisión. Esas publicaciones, según la defensa, habrían causado un perjuicio reputacional al artista.

Asimismo, Choclán rechazó que pueda invocarse la necesidad de mantener la reserva de la investigación para proteger a las supuestas víctimas, al considerar que ellas mismas habrían participado de forma voluntaria en la difusión pública de la denuncia Julio Iglesias. En ese contexto, sostuvo que cualquier pretensión de limitar el acceso a la información por parte del investigado debería decaer.

Las acusaciones se refieren a una exempleada del hogar y a una fisioterapeuta, quienes habrían aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus denuncias, que incluyen presuntas agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales. El cantante ha negado los hechos y publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró que nunca ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer.