Trump vincula el Nobel de la Paz con su postura sobre Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que después de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz ya no se siente obligado a pensar únicamente en la paz, según expresó en una carta enviada al primer ministro noruego, Jonas Gahr. El contenido del mensaje fue filtrado este lunes por el corresponsal de la cadena PBS News, Nick Schifrin.

En la misiva, Trump señaló que la decisión de Noruega de no concederle el galardón, pese a lo que calificó como su papel en la finalización de ocho guerras, le permite ahora priorizar lo que considera “bueno y apropiado” para Estados Unidos, aunque aseguró que la paz seguirá siendo un objetivo predominante.

El mandatario vinculó esta postura con la presión estadounidense sobre Groenlandia y cuestionó la soberanía danesa sobre el territorio. Afirmó que Dinamarca no es capaz de proteger la isla frente a Rusia o China y puso en duda la legitimidad de lo que denominó un supuesto derecho de propiedad, al sostener que no existen documentos que lo respalden.

Trump también defendió su papel dentro de la Alianza Atlántica y aseguró haber hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación. En ese contexto, afirmó que ahora corresponde a la organización hacer algo por Estados Unidos y reiteró que, a su juicio, el mundo no estará seguro sin un control pleno de Groenlandia por parte de Washington.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en reconocimiento a su labor en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela. Días después, durante un encuentro en la Casa Blanca, Machado entregó su medalla a Trump como gesto de gratitud por el operativo estadounidense que derivó en la salida de Nicolás Maduro del poder, aunque desde Oslo se recordó que la distinción no es transferible.

Este lunes, Trump insistió en su discurso sobre Groenlandia y aseguró que ha llegado el momento de eliminar lo que considera una amenaza rusa en la isla. En un mensaje publicado en su red Truth Social, afirmó que durante dos décadas la OTAN pidió a Dinamarca actuar frente a ese riesgo sin resultados y sostuvo que ahora Estados Unidos tomará la iniciativa.