Las arepas venezolanas no imponen reglas. Se abren, se rellenan y se transforman según el momento. Pueden ser desayuno, almuerzo o cena. Pueden ser sencillas o generosas. Todo depende de lo que tú quieras.
Hechas a base de harina de maíz precocida, son crujientes por fuera y suaves por dentro. Lo mejor es que funcionan como una base neutra que combina con casi todo.
Ingredientes para la masa
- 2 tazas de harina de maíz precocida
- 2 ½ tazas de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharada de aceite
Preparación
- Mezcla el agua con la sal.
- Incorpora la harina poco a poco y mezcla hasta obtener una masa suave y manejable.
- Deja reposar 5 minutos.
- Forma discos del tamaño de tu palma.
- Cocina en una sartén a fuego medio hasta que estén doradas por ambos lados, unos 5 a 7 minutos por lado.
- Puedes terminar la cocción en el horno durante 10 minutos para asegurar que queden bien hechas por dentro.
Cuando estén listas, se abren con cuidado y se rellenan al gusto.
Aquí tres ideas que siempre funcionan:
1. Reina pepiada
Pollo desmenuzado mezclado con aguacate triturado, mayonesa y un toque de limón. Cremosa, fresca y muy popular.
2. Carne mechada con queso
Carne de res deshebrada guisada con cebolla y pimientos, acompañada de queso blanco rallado. Intensa y sustanciosa.
3. Caraotas negras con plátano y queso
Frijoles negros sazonados, plátano maduro frito y queso fresco. Dulce, salado y absolutamente equilibrado.
La clave es esta: una buena arepa aguanta casi cualquier relleno. Vegetales asados, huevos revueltos, pernil, atún, lo que tengas. Eso es lo que la hace tan versátil y tan querida.
Perfecta para publicar como receta adaptable y cercana. Mucho más interesante que otra lista rígida que suena igual a todas las demás.