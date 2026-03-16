Las arepas venezolanas no imponen reglas. Se abren, se rellenan y se transforman según el momento. Pueden ser desayuno, almuerzo o cena. Pueden ser sencillas o generosas. Todo depende de lo que tú quieras.

Hechas a base de harina de maíz precocida, son crujientes por fuera y suaves por dentro. Lo mejor es que funcionan como una base neutra que combina con casi todo.

Ingredientes para la masa

2 tazas de harina de maíz precocida

2 ½ tazas de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite

Preparación

Mezcla el agua con la sal. Incorpora la harina poco a poco y mezcla hasta obtener una masa suave y manejable. Deja reposar 5 minutos. Forma discos del tamaño de tu palma. Cocina en una sartén a fuego medio hasta que estén doradas por ambos lados, unos 5 a 7 minutos por lado. Puedes terminar la cocción en el horno durante 10 minutos para asegurar que queden bien hechas por dentro.

Cuando estén listas, se abren con cuidado y se rellenan al gusto.

Aquí tres ideas que siempre funcionan:

1. Reina pepiada

Pollo desmenuzado mezclado con aguacate triturado, mayonesa y un toque de limón. Cremosa, fresca y muy popular.

2. Carne mechada con queso

Carne de res deshebrada guisada con cebolla y pimientos, acompañada de queso blanco rallado. Intensa y sustanciosa.

3. Caraotas negras con plátano y queso

Frijoles negros sazonados, plátano maduro frito y queso fresco. Dulce, salado y absolutamente equilibrado.

La clave es esta: una buena arepa aguanta casi cualquier relleno. Vegetales asados, huevos revueltos, pernil, atún, lo que tengas. Eso es lo que la hace tan versátil y tan querida.

Perfecta para publicar como receta adaptable y cercana. Mucho más interesante que otra lista rígida que suena igual a todas las demás.