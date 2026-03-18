La rana dorada, uno de los anfibios más emblemáticos de Panamá, está un paso más cerca de volver a su hábitat natural. Después de casi dos décadas en cautiverio, científicos han iniciado pruebas para reintroducir esta especie en peligro crítico de extinción.

El proceso no es sencillo. La rana dorada desapareció de su entorno natural debido a un hongo letal que devastó sus poblaciones. Además, este patógeno sigue presente en los ecosistemas, lo que complica cualquier intento de recuperación.

Investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales han realizado un experimento para evaluar si estos animales pueden sobrevivir nuevamente en libertad. Para ello, liberaron cerca de cien ejemplares en recintos controlados dentro del Parque Nacional Altos de Campana.

Rana dorada enfrenta desafíos para sobrevivir

La rana dorada logró una tasa de supervivencia del 30 % durante el ensayo. Aunque el resultado es limitado, representa un primer paso importante en el proceso de reintroducción.

Sin embargo, la mayoría de las muertes estuvo relacionada con el hongo quítrido. Este organismo infecta la piel de los anfibios y altera su equilibrio interno hasta causarles la muerte.

Mientras tanto, los científicos monitorearon a las ranas mediante análisis constantes. De este modo pudieron medir el nivel de infección y evaluar su capacidad de adaptación al entorno natural.

Por otra parte, solo una docena de ranas sobrevivientes fue liberada fuera de los recintos. Aun así, no se logró localizarlas posteriormente, lo que refleja la dificultad del proceso.

Clave en la supervivencia de la rana dorada

Otro desafío importante es la ausencia de toxinas en la piel de las ranas criadas en cautiverio. Estas sustancias son fundamentales para su defensa frente a depredadores.

Además, los investigadores intentan determinar en qué etapa de su vida desarrollan esas toxinas. Por eso, futuros experimentos incluirán renacuajos y ejemplares juveniles.

Sin estas defensas naturales, la rana dorada se convierte en presa fácil. Esto reduce sus posibilidades de sobrevivir en libertad.

Mientras tanto, los científicos continúan analizando los resultados y planificando nuevos ensayos. El objetivo es mejorar las condiciones para futuras liberaciones.

Símbolo nacional en riesgo

La rana dorada no solo es una especie en peligro. También es un símbolo cultural en Panamá y forma parte de la identidad del país.

Desde 2009 no se ha observado en estado salvaje. Sin embargo, programas de conservación han logrado mantener poblaciones en cautiverio.

Además, estos anfibios cumplen una función clave en los ecosistemas. Regulan las poblaciones de insectos, lo que ayuda a prevenir enfermedades y proteger cultivos.

Finalmente, los expertos confían en que, con el tiempo, será posible restablecer poblaciones de rana dorada en su entorno natural. Aunque el camino es largo, cada avance acerca a esta especie a su regreso definitivo.