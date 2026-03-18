La audiencia Óscar 2026 registró una caída significativa este domingo. La 98ª edición de los premios reunió a 17,9 millones de espectadores, lo que representa un descenso del 9 % frente a los 19,7 millones alcanzados en 2025.

Según informó Disney, propietaria de la cadena que transmite la gala, la ceremonia obtuvo una calificación promedio de 3,92 entre adultos de 18 a 49 años. Esta cifra también es inferior a la del año pasado, cuando alcanzó 4,54 puntos.

La audiencia más baja desde 2022

En términos generales, los datos confirman que se trata del nivel más bajo en cuatro años. Hay que remontarse a 2022, cuando unos 16,6 millones de personas siguieron la gala en directo, para encontrar una cifra similar.

Aun así, la ceremonia logró dominar la jornada del domingo. De acuerdo con la compañía, se posicionó como el contenido más visto en todas las franjas demográficas clave.

Crecimiento fuerte en redes sociales

Por otro lado, el impacto digital mostró una tendencia completamente distinta. En redes sociales, la gala registró un aumento del 42,4 % en impresiones, superando los 184 millones.

Además, las plataformas oficiales de la Academia crecieron hasta los 21,6 millones de seguidores, frente a los 19,7 millones del año anterior. Durante la transmisión, también se contabilizaron más de 129 millones de visualizaciones de video.

Asimismo, los Óscar se convirtieron en el tema más comentado a nivel mundial en X durante toda la emisión.

Supera ampliamente a los Globos de Oro

En comparación con otros eventos, la ceremonia mantuvo su liderazgo. Los Óscar duplicaron la audiencia de los Globos de Oro de este año, celebrados el 11 de enero.

En concreto, superaron su audiencia total en un 106 % frente a los 8,66 millones del evento, y mejoraron su rendimiento en el segmento de 18 a 49 años en un 124 %, frente a una calificación de 1,75.