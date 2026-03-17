El Atlético Tottenham se define este miércoles en Londres, donde el conjunto rojiblanco buscará confirmar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El equipo dirigido por Diego Simeone llega con una ventaja de 5-2 obtenida en el partido de ida.

A pesar de la diferencia en el marcador, el Atlético afronta el encuentro con cautela. Además, el técnico argentino ha insistido en mantener la concentración para evitar cualquier sorpresa en un escenario exigente como el Tottenham Hotspur Stadium.

El equipo madrileño atraviesa un buen momento de forma. Ha ganado seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Sin embargo, su rendimiento como visitante genera dudas, con resultados irregulares a lo largo de la temporada.

Atlético Tottenham con ventaja pero sin confiarse

El Atlético Tottenham parte con un claro favoritismo tras la contundente victoria en el Metropolitano. En ese encuentro, la efectividad ofensiva y los errores defensivos del rival marcaron la diferencia.

Mientras tanto, el equipo contará nuevamente con Antoine Griezmann y Julián Álvarez en ataque. El delantero argentino atraviesa una racha destacada, con 13 goles en sus últimos 16 partidos en la competición.

Por otra parte, la baja del portero Jan Oblak obliga a realizar ajustes en la alineación. Juan Musso ocupará su lugar bajo los tres palos, en un cambio que podría influir en la seguridad defensiva.

Además, Simeone ha gestionado las rotaciones en los últimos partidos para llegar con el equipo fresco. De este modo, la mayoría de los titulares estarán disponibles para el duelo decisivo.

Tottenham busca una remontada improbable

El Atlético Tottenham también pondrá a prueba la capacidad de reacción del conjunto inglés. El Tottenham necesita una remontada casi perfecta para avanzar a la siguiente fase.

El equipo londinense atraviesa una temporada complicada. No ha logrado victorias en la Premier League en lo que va de 2026 y se encuentra cerca de los puestos de descenso.

Asimismo, llega condicionado por varias bajas importantes por lesión y sanción. Estas ausencias reducen sus opciones de competir al máximo nivel.

Sin embargo, el Tottenham se aferra a su buen rendimiento como local en la competición europea. En la fase anterior logró pleno de victorias en casa sin encajar goles.

Finalmente, todo apunta a que el Atlético Tottenham definirá el pase a cuartos con el equipo español como favorito. Aun así, el fútbol europeo ha demostrado en múltiples ocasiones que ninguna eliminatoria está cerrada hasta el último minuto.