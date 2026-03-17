El Tottenham Atlético se jugará este miércoles en Londres con importantes novedades en el equipo inglés. El conjunto dirigido por Igor Tudor completó su último entrenamiento con el regreso de Cristian Romero y Lucas Bergvall.

El defensa argentino vuelve tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en un choque con Joao Palhinha. Además, no pudo disputar el último partido ante el Liverpool, pero todo indica que estará disponible para el duelo de Liga de Campeones.

Por su parte, Bergvall regresa después de varias semanas de ausencia por un problema en el tobillo. Su recuperación supone un refuerzo para un equipo que llega condicionado por numerosas bajas.

Tottenham Atlético marcado por las ausencias

El Tottenham Atlético se presenta como un desafío complicado para el equipo londinense. La necesidad de remontar el 5-2 encajado en la ida obliga a los ingleses a buscar un partido casi perfecto.

Sin embargo, la plantilla sigue afectada por múltiples lesiones. Jugadores clave como Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus y Destiny Udogie no estarán disponibles.

Asimismo, Joao Palhinha se entrenó al margen del grupo y su presencia es duda. Mientras tanto, Richarlison, autor de un gol reciente ante el Liverpool, no podrá jugar por sanción.

Estas ausencias limitan las opciones del Tottenham en un encuentro de máxima exigencia. Por eso, el regreso de Romero adquiere mayor importancia en la estructura defensiva del equipo.

Tottenham Atlético con presión máxima

El Tottenham Atlético no solo representa un reto deportivo, sino también emocional para el conjunto inglés. El equipo atraviesa una temporada irregular y necesita un resultado positivo para recuperar confianza.

Además, el apoyo de su afición será clave en el intento de remontada. El Tottenham ha mostrado fortaleza en casa durante la competición europea.

Sin embargo, el margen de error es mínimo. El Atlético de Madrid llega con ventaja y con un ataque en gran estado de forma.

Finalmente, el Tottenham Atlético se perfila como un duelo de alta tensión, en el que los ingleses deberán superar sus limitaciones para aspirar a una remontada que parece muy complicada.