Un incendio portaaviones a bordo del USS Gerald R. Ford mantuvo a la tripulación combatiendo las llamas durante más de 30 horas la semana pasada. El incidente ocurrió en la lavandería principal del buque mientras participaba en operaciones militares en Oriente Medio.

Según versiones oficiales, el fuego dejó dos marineros con heridas leves y no afectó sistemas críticos del portaaviones. Además, el Comando Central de Estados Unidos aseguró que la nave continúa plenamente operativa.

Sin embargo, testimonios internos revelan un panorama más complejo. De acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, decenas de tripulantes habrían sufrido inhalación de humo durante el incidente.

Asimismo, el incendio portaaviones provocó daños significativos en áreas habitables. Entre ellas se encuentran los dormitorios de más de 600 marineros, quienes desde entonces se han visto obligados a dormir en espacios improvisados como mesas y suelos.

Incendio portaaviones en medio de despliegue prolongado

El USS Gerald R. Ford es el portaaviones más moderno de la flota estadounidense. Actualmente opera en una misión de alta intensidad vinculada al conflicto con Irán.

Mientras tanto, el incendio portaaviones ocurre en un momento especialmente exigente para la tripulación. El buque ha sido desplegado en múltiples regiones, incluyendo el Caribe y Oriente Medio, en un periodo corto de tiempo.

Además, el despliegue podría convertirse en el más largo de la era posterior a la guerra de Vietnam. Si la misión se extiende hasta mayo, el portaaviones alcanzaría cerca de un año completo en el mar.

Por otra parte, expertos militares han advertido sobre el desgaste acumulado en este tipo de operaciones. El ex portavoz del Pentágono John Kirby señaló que tanto los barcos como las tripulaciones sufren bajo condiciones prolongadas de alta exigencia.

Asimismo, el incidente se suma a otros problemas técnicos reportados en el buque durante su despliegue. Estas dificultades reflejan la presión operativa que enfrenta la principal plataforma naval de Estados Unidos.

Finalmente, aunque las autoridades insisten en que el portaaviones sigue en condiciones operativas, el incendio portaaviones ha puesto en evidencia los retos logísticos y humanos de mantener una presencia militar constante en escenarios de conflicto.