La actriz Teyana Taylor recibió el respaldo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tras un incidente ocurrido durante la ceremonia de los Óscar. El hecho tuvo lugar cuando un miembro del equipo de seguridad la empujó mientras intentaba acceder al escenario.

El momento fue captado en video y se difundió rápidamente en redes sociales. En las imágenes, Teyana Taylor enfrenta al guardia y califica su comportamiento como inapropiado.

Además, la Academia emitió un comunicado en el que asumió la responsabilidad por lo sucedido. Aunque el personal involucrado pertenece a una empresa externa, la organización señaló que la experiencia de sus invitados es su responsabilidad.

Teyana Taylor y reacción de la Academia

La Academia expresó que este tipo de comportamiento es inaceptable. Asimismo, indicó que ya ha tomado medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Por otra parte, Teyana Taylor respondió públicamente al apoyo recibido. La actriz agradeció el respaldo en sus redes sociales y destacó el cariño que ha recibido tras el incidente.

El suceso ocurrió al final de la ceremonia, después de la entrega del premio a mejor película. El equipo del filme ganador subió al escenario para tomarse una fotografía grupal.

Mientras tanto, Taylor intentaba ayudar a otros miembros del equipo a subir al escenario. Según testigos, el guardia de seguridad intentó impedir el acceso y utilizó la fuerza para detenerlos.

Esta acción provocó la reacción inmediata de la actriz, quien consideró el gesto como una falta de respeto. Sin embargo, más tarde aclaró que el equipo de seguridad en general estaba realizando un buen trabajo.

Además, subrayó que no tolera comportamientos irrespetuosos, especialmente cuando son injustificados.

Contexto de la ceremonia

La gala estuvo marcada por el triunfo de la película One Battle After Another, que obtuvo varios premios importantes. Teyana Taylor formó parte del elenco de la cinta.

Aunque no ganó el Óscar a mejor actriz de reparto, la intérprete tuvo una destacada temporada de premios. Asimismo, fue reconocida en los Globos de Oro, donde obtuvo una estatuilla por su actuación.

Finalmente, el incidente con Teyana Taylor generó debate sobre los protocolos de seguridad en eventos de gran escala. La Academia insiste en que tomará medidas para garantizar un trato adecuado a todos los invitados en futuras ceremonias.