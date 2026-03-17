La FIFA anunció este martes un acuerdo que calificó de “histórico” para convertir a YouTube en “plataforma preferente” del Mundial de 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en EE.UU., México y Canadá, con el objetivo de ampliar el alcance global del torneo.

A través de esta alianza, los titulares de los derechos audiovisuales podrán utilizar sus canales oficiales en YouTube para ofrecer contenidos como resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y material a la carta. De esta forma, se busca incrementar la interacción con los aficionados en todo el mundo, explicó la FIFA en un comunicado.

Transmisiones inéditas en la historia del Mundial

Además, como principal novedad, por primera vez en la historia del Mundial, los operadores podrán retransmitir en directo los diez primeros minutos de cada partido a través de YouTube. También podrán emitir íntegramente una selección de encuentros en determinadas regiones, lo que facilitará el acceso a nuevas audiencias, según el organismo.

Contenido exclusivo y archivo histórico

Por otro lado, el acuerdo contempla la publicación de contenido prémium en el canal oficial de la FIFA, así como la difusión de material procedente de su archivo digital. Esto incluye partidos históricos completos y momentos emblemáticos, con el objetivo de generar expectación antes del inicio del torneo.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, destacó que la colaboración permitirá “llegar a aficionados de todo el mundo como nunca” y reforzar la presencia del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos “en el cambiante panorama mediático”.

YouTube apuesta por una nueva generación de fans

A su vez, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, subrayó que la plataforma busca ofrecer una experiencia deportiva “global, interactiva y adaptada a los aficionados”. Asimismo, aseguró que esta alianza ayudará a atraer a una nueva generación de seguidores.

Igualmente, la colaboración incluirá la participación de creadores de contenido de todo el mundo, “que tendrán acceso sin precedentes al torneo para generar contenidos exclusivos, desde historias humanas hasta análisis tácticos, contribuyendo a ofrecer nuevas perspectivas de la competición”.

TikTok ya había entrado en el juego

Cabe recordar que en enero pasado la FIFA ya anunció un acuerdo con TikTok para que fuera plataforma preferente del Mundial de 2026. En ese caso, los titulares de derechos audiovisuales pueden retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA.