El inicio de 2026 trae un aumento en los costos de transporte para los conductores de Nueva Jersey, con incrementos tanto en los peajes como en el impuesto estatal a la gasolina, medidas que ya estaban previstas dentro de la política fiscal y de transporte del estado.

Desde el 1 de enero, los peajes en las principales autopistas de Nueva Jersey aumentaron un 3 % con respecto al año anterior. El incremento afecta a la New Jersey Turnpike, el Garden State Parkway y la Atlantic City Expressway. Este ajuste forma parte de una política aprobada durante la administración del gobernador Phil Murphy, que permite aumentos anuales vinculados a la inflación y a las necesidades de financiamiento del sistema de transporte.

También subieron los costos para quienes cruzan los puentes del río Delaware. Los usuarios de E-ZPass ahora pagan 2 dólares por cruce, frente a los 1,50 dólares anteriores. Para quienes no utilizan E-ZPass, el aumento es mayor, pasando de 3 a 5 dólares. Además, los cruces administrados por la Autoridad Portuaria hacia la ciudad de Nueva York registraron un incremento adicional de 25 centavos.

A estos aumentos se suma el alza del impuesto estatal a la gasolina. Desde el 1 de enero, el gravamen subió 4,2 centavos por galón, lo que eleva el impuesto a 49,1 centavos por galón de gasolina y a 56,1 centavos por galón de diésel. Estos fondos se destinan al Transportation Trust Fund, el programa estatal que financia proyectos de carreteras, puentes y transporte público.

Inicialmente, el aumento del impuesto a la gasolina estaba previsto en alrededor de 2 centavos por galón. Sin embargo, el consumo de combustible fue menor de lo esperado durante el último año fiscal, lo que llevó al estado a incrementar el impuesto para compensar la diferencia en la recaudación. En 2025, el impuesto ya había aumentado 2,6 centavos.

Incluso antes de este nuevo ajuste, Nueva Jersey se encontraba entre los diez estados con el impuesto a la gasolina más alto del país. Para comparación, el promedio nacional del impuesto estatal a la gasolina ronda los 33 centavos por galón.

De acuerdo con los datos más recientes disponibles, el aumento representa un gasto adicional promedio de unos 27 dólares al año por conductor, lo que eleva el costo anual del impuesto estatal a la gasolina a aproximadamente 320 dólares por automovilista.

Mientras los conductores enfrentan mayores gastos, algunos residentes verán mejoras en sus ingresos. El salario mínimo en Nueva Jersey subió a 15,92 dólares por hora. En el caso de los trabajadores que reciben propinas, el salario base es ahora de 6,05 dólares por hora, ajustado según los ingresos por propinas.

Además, el estado creó un nuevo Departamento de Asuntos de los Veteranos, con el objetivo de mejorar la coordinación de servicios de salud mental, atención médica, vivienda y otros apoyos para los veteranos que residen en Nueva Jersey.